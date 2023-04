El próximo domingo 7 de mayo es el Día de la Madre. ¿Ya tenéis preparado el regalo para sacarle una sonrisa a vuestras madres? Si ya te has llevado a tu terreno a tu madre y ahora es casi tan amante del skin care como tú, este artículo te interesará especialmente.Hoy, os traemos una selección de packs de belleza que las madres mayores de 50 años agradecerán y mucho. ¡Hay de todo! También encontrarás packs para el cuidado del cabello, productos corporales y, por supuesto, faciales.

A partir de cierta edad, las madres no dejan de mirarse al espejo maldiciendo con exabruptos al cruel paso del tiempo. No obstante, hay muchas que todavía no han integrado en su rutina de belleza un buen skin care con el que poner freno a los primeros signos del envejecimiento. Por eso, te traemos algunos productos que no pueden faltar en el neceser de una madre y que, si quieres, le puedes robar de vez en cuando.

No te pierdas los packs de belleza imprescindibles para regalar el Día de la Madre

En primer lugar, os proponemos el magnífico set de cuidado facial de Two Poles, concretamente el The essential routine con un precio de 134 euros. Este pack es el abecé de cualquier rutina facial. Por un lado, la crema limpiadora que no reseca y aumenta la función barrera de la piel, por lo que la recomendamos para las mujeres que suelen hacerse doble limpieza; un sérum de vitamina C, que es el rey de la luminosidad, muy efectivo para unificar el tono de la piel y eliminar manchas de la edad o solares. El Cloud Moisturizer formulado con ácido hialurónico y ceramidas que hidrata, alisa y aporta suavidad al rostro. Por último, un sérum de noche que es una bomba de retinoides: retinol y bakuchiol, el producto definitivo para decir adiós a las arrugas.

Si le gustan los productos de belleza corporales y con un aroma inmejorable, tienes que apostar por Rituals. En caso de que le chiflen los productos naturales, tiene que descubrir el pack de Salad Code. ¿Quieres saber todos los detalles de nuestros packs preferidos? Desliza para ver la galería y comprobar qué incluye cada uno de los novedosos cofres para el Día de la Madre.