La hija de Terelu Campos y colaboradora de ‘Viva la vida’, que pasó de tener el pelo negro a llevarlo rojo, ha vuelto a cambiar de look y a enamorarnos.

Aunque una de sus señas de identidad era, sin duda, su larga melena morena; hace unas semanas, Alejandra Rubio, coincidiendo con las primeras semanas del otoño, dio el paso de dejar a un lado su pelazo azabache para teñirse de pelirrojo y presumir de una melena en color cobrizo con la que no podía estar más guapa. Fue un cambio de look cuyo resultado nos dejó con la boca abierta a todos, pero la verdadera sorpresa llegó cuando entendimos que se trataba de la primera parte de una transformación mucho más compleja.

La colaboradora de Viva la vida acudió a principios de octubre a la peluquería y decidió decolorar su melena para cubrirla de un intenso rojo. De ese color ya no queda apenas rastro pues, tras matizarlo en una segunda visita al salón de belleza, se ha convertido en un maravilloso naranja de lo más natural. Un nuevo look que nos ha presentado hace unas horas a través de su cuenta de Instagram.

Alejandra Rubio, de negro a rojo y de rojo a naranja

La hija de Terelu Campos parece no temerle a los cambios radicales de look y, en menos de un mes, nos ha logrado sorprender con dos transformaciones capilares de lo más acertado. A pesar de que con su primer tinte en intento color rojo en esa «primera fase del cambio de look», nos conquistó sobremanera; ahora que hemos podido ver el resultado final de este gran metamorfosis no podemos estar más contentos. ¡Está guapísima! Como ya hizo en su primer paso por chapa y pintura, la comentarista de La isla de las tentaciones se ha vuelto a poner en las manos del técnico de color Roberto Alegre, uno de los peluqueros más cotizados entre las celebrities y que cuida el cabello a personajes como Marta López o Ylenia Padilla.

Por fin ya conocemos el resultado final de este radical cambio de look y no nos puede parecer mejor. Y es que la nieta de María Teresa Campos no puede estar más guapa con este favorecedor tono anaranjado. Un color con el que nos recuerda a Miranda Hobbes, una de los personajes de Sexo en Nueva York, que sabemos que es una de sus series favoritas de la historia. ¿Se habrá inspirado la joven en este simpático personaje? ¡Hagan sus apuestas!