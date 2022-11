El otoño es temporada de eventos y Alejandra Rubio es una de las influencers españolas que desde hace tiempo no se pierde ni uno. Photocall tras photocall, la hija de Terelu Campos está demostrando que se ha ganado su hueco en el mundo de las ‘it girls’ y que no para de trabajar. Para estas semanas de ‘non stop’, previas a la fiestas navideñas, Alejandra ha decidido poner sus uñas a punto para así llevarlas siempre perfectas a todas las galas y eventos a los que la invitan, que no son pocos.

La Instagramer, que normalmente nos sorprende con unos estilismos muy rockeros y marcados, no suele arriesgar tanto cuando se trata de hacerse la manicura. Esta vez, de nuevo ha decidido no innovar en exceso con sus uñas y se ha decantado por el color más típico y elegante para los últimos meses del año, con el que nunca se falla: el clásico rojo.

La manicura clásica de Alejandra Rubio

Alejandra Rubio ha acudido a su centro de belleza favorito, que se encuentra en Pozuelo de Alarcón, para realizarse la manicura y ha decidido apostar por un clásico que nunca pasa de moda. La hija de Terelu se ha decantado por mantener unas uñas largas y ligeramente cuadradas y ha elegido el color que mejor sienta para esta época del año, especialmente ahora que se acercan las fiestas navideñas: el rojo.

Aunque ella se lo ha realizado en un salón de belleza especializado en uñas, no es difícil encontrar un tono parecido al suyo con el que podrás copiarle la manicura y hacerla tú misma desde casa, ahorrando tiempo y dinero. Si te ha gustado su elección, este tono que te mostramos de Essie es prácticamente igual al de Alejandra y te dará un resultado muy parecido.

En concreto, se trata del tono ‘260 Flashed’ de Essie. Es un esmalte de uñas con acabado en gel y de larga duración, que promete mantenerse intacto hasta 12 días. ¿Sus ventajas? Solo tienes que seguir 2 sencillos pasos para aplicarlo y no necesitarás lámpara UV. Basta con aplicar 2 capas de esmalte y después una capa de fijador para sellar y dar brillo a tus uñas. Cuesta 12,95 euros y está disponible en casi cualquier perfumería.