Que el rubio es uno de nuestros colores de pelo favoritos es evidente. Sexy y rejuvenecedor pero siempre elegante, queda genial independiente de tu tono de piel que tengamos. Por otro lado, de entre todos los rubios que hay para elegir, los dorados nos parecen los más 'cool' del momento, sobre todo cuando hablamos de cabellos con una base muy oscura, como la de Alejandra Rubio.

La joven ha pasado por la peluquería en el momento más complicado de su vida. Tras el fallecimiento de su abuela, María Teresa Campos, se ha dedicado una sesión minuciosa de mimos y se ha sumado a la tendencia de llevar el rubio y dejarse la raíz en su tono natural, castaño oscuro, casi negro en su caso. Y... ¡He aquí el resultado!

A nosotras nos encanta porque acoge una de las tendencias del momento: el retorno a los 90. Al parecer las melenas bicolor regresan para triunfar y estamos seguras que después de Alejandra, habrá una larga lista de famosas que se volverán adeptas a esta moda.

Rubio pero con la base oscura, la última apuesta capilar de Alejandra Rubio que arrasa

Si eres de esas chicas que adora teñirse el cabello de rubio, el 'new look' de Alejandra Rubio te va a fascinar. Melena larga, por debajo del pecho, y un rubio dorado con reflejos rubios dentro de una gama que juega con puntos más claros y más oscuros.

Aunque aquí la gracia no está ni en el corte en sí, ni en el color, sino en la raíz oscura. Si te apetece poner un punto de luz a tu rostro, prueba este estilo, verás qué bien te queda. En cuanto al mantenimiento, es uno de sus principales fuertes dado que al no tocar la raíz el tiempo entre un repaso y otro aumenta, aunque todo depende del tiempo que aguantes.

¿Tienes miedo de estropear tu cabello? ¡Estás de suerte! Al no tocar la base, el cuerpo cabelludo sufre menos daños, por lo tanto la piel no se irritará y estarás favoreciendo la buena salud del folículo piloso. Aún así, no te olvides que llevar el pelo rubio necesita cuidados especiales, mucha hidratación, el uso de champús que neutralicen los tonos amarillos y mucha protección al calor.