La hija de Vicky Martín Berrocal está pasando unos días de vacaciones en la costa francesa, concretamente, en Antibes. A este enclave de ensueño se ha llevado sus mejores modelitos y el último que ha mostrado nos ha enamorado por completo. Alba Díaz se ha hecho eco de todas de las tendencias de la temporada con una sola prenda. La joven ha visitado a una de las diseñadoras de moda que más triunfa con sus creaciones de crochet de estilo playero. ¿De quién se trata? Te contamos todo sobre su vestido y la firma a continuación.

La influencer no deja de sorprendernos, se atreve con todos los estilos y sabe muy bien en qué momento estrenar cada prenda. De un mes a esta parte, la hija de El Cordobés había mostrado su faceta más callejera con estilismos modernos e incluyendo tendencias de aires noventeros: faldas vaqueras, monos ajustados, algún que otro crop top y vestidos de estilo cut out. No obstante, la instagramer también tiene tiempo para visitar tiendas de moda alternativas y probar con diseños originales y atrevidos.

En esta ocasión, la creadora de contenido digital se ha acercado a la tienda de Celia B para llenar su maleta con vestidos playeros y con modelos inigualables. Esta firma de moda ha sido usada por otras influencers como Laura Matamoros, Paula Echevarría u Olivia Palermo.

El vestido de crochet más atrevido de Alba Díaz

Celia B es una talentosa diseñadora de moda que ha conquistado el mundo de la alta costura con su creatividad y pasión por el arte del diseño. Sus creaciones únicas y vanguardistas reflejan un estilo atrevido y diferente, fusionando elementos clásicos como el crochet con toques contemporáneos (aberturas, tiras, colores vibrantes, etc). Celia B ha logrado destacar en la industria gracias a su atención al detalle y su dedicación a la excelencia artesanal, lo que le ha permitido ganar reconocimiento tanto a nivel nacional como internacional.

La prenda que hoy ha estrenado Alba Díaz estaba confeccionada en crochet de punto ancho en hilo negro combinado con mini volantes de color rosa y lila en el cuerpo y la falda. Por otro lado, la prenda lucía dos mangas, también con volantes, en color amarillo y para rematar la prenda, el diseño estaba plagado de flores rojas dispuestas horizontalmente. Este vestido, modelo 'Ambra Dress' está disponible en la web a un precio de 310 euros. ¿No te convence el estilo? No te preocupes, la variedad de vestidos que puedes encontrar en su colección es casi para todos los gustos.