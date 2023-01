A sus 23 años, Alba Díaz se ha convertido en todo un icono de belleza por su gusto impecable y por hacer público cada detalles de su estilo. Sabemos cuáles es su manicura favorita, también las prendas de ropa que suele llevar con más frecuencia, cómo cuida su imagen y su cuerpo y, como era de esperar, su perfume no es la excepción.

Desde que alcanzó la mayoría de edad, la hija de Vicky Martin Berrocal acapara titulares. Sabemos, gracias a sus declaraciones, que es muy fan de los perfumes. De hecho, en una de sus últimas revelaciones confesó que suele apostar por aromas clásicos, aunque dentro de sus gustos juega sutilmente con los olores infantiles. Ha dicho que una de sus fragancias favoritas es un perfume con olor a bebé pero súper especial. Es un olor perfecto para cualquier temporada.

Alba Díaz nos enseña un perfume con olor a bebé para llevar a todas horas

¿A quién no le gusta oler a ‘recién salida de la ducha? Hay momentos que buscamos oler a ‘limpio’ con un aroma que no invada, solo acompañe. Nos encanta cuando nos acercamos a una persona y huele a ropa recién lavada, es un olor que nos da paz y tranquilidad. Una sensación de libertad y frescura que atrapa. Pues bien, gracias a Alba Díaz hemos descubierto una fragancia que nos traslada a nuestra niñez, a esos días de patios de colegio tan especiales. Nos fascina y por ello, la hemos fichado.

Se trata de un perfume que nos recuerda a las pastillas de jabón de toda la vida. Aunque es un olor tradicional, parecido al que nuestras mamás nos ponían de pequeñas, no ha pasado de moda, más bien todo lo contrario. Hablamos de ‘Petist Et Mamans’ de Bvgari. Es una delicada fragancia para bebés y sus mamás (y por lo tanto, para todas nosotras). Está compuesta por ingredientes muy suaves y baja en alcohol para respetar para la sensible piel de los niños.

Entre sus notas destaca el talco, el melocotón y la vainilla. Es uno de los perfumes que más reseñas positivas tienen en Google y dicen que todo el que lo prueba, repite. Es tan popular que se encuentra disponible en multitud de sitios. Uno de ellos es Druni. A día de hoy se encuentra en oferta y rebajado, a 40,30 euros el frasco de 100ml, casi el 40% de su cifra original. Es una de esas fragancias que llevarías a todas horas.

¿Cómo tiene que ser un perfume para oler a limpio?

Oler a limpio es oler fresquito. Cada vez más caemos rendidas a los acordones acuosos, frutales o de cualquier otra fuente que evoque de inmediato la sensación de estar recién duchada. Siempre se caracterizan por ser fragancias ligeras, clásicas, pero que nos recuerden a las pastillas de jabón y los polvos de talco de siempre. Es como si en lugar de oler a perfume, oliera a naturaleza pura.

A continuación te dejamos el perfume de Alba y otros 4 iguales de especiales.