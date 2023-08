Es una de las bebidas depurativas más famosas y celebrities como Elsa Pataky, Jennifer Aniston o Gwyneth Paltrow se han declarado seguidoras fieles al agua con limón como parte de su dieta saludable. ¿Es realmente tan saludable cómo dicen? Analizamos si esta preparación es una de las mejores formas de beber agua.

¿El agua con limón es una bebida saludable?

Tiene fama de ser una bebida depurativa y muy saludable, por lo que muchas personas comienzan sus mañanas bebiendo un vaso de agua con limón. ¿Es cierto que esta bebida es tan beneficiosa para la salud?

La Dra. Isabel Belaustegui, licenciada en Medicina y Cirugía y especialista en Anatomía Patológica, explica que “lo cierto es que existe muy poca base científica que apoye estos supuestos efectos milagrosos, y los escasos estudios que se han realizado son meramente anecdóticos. Sin embargo, existe mucha literatura científica sobre los beneficios de ambos ingredientes, el agua y el limón”. Veamos si el agua con limón es tan saludable como quieren hacernos creer.

Beneficios del agua con limón

Lo primero que nos preguntamos es si el limón nos aporta una buena cantidad de vitamina C y qué supone eso para la salud. “Aunque no es la fruta con más cantidad de vitamina C, el zumo de un limón aporta hasta 18 mg, cantidad muy respetable. El contenido en vitamina C de una fruta característica como la naranja es de 50 mg (tamaño medio)” señala la Dra. Belaustegui, y añade que “además, la vitamina C disminuye el riesgo de enfermedad cardiovascular y mejora la presión sanguínea”.

El aporte de beneficios del zumo de limón al organismo es indudable. “Los flavonoides del limón, entre los que destacan la eriocitrina, la hesperidina y la naringenina, también disminuyen la inflamación de bajo grado del organismo y el estrés oxidativo en casos de artritis reumatoide y otras enfermedades autoinmunes” afirma la experta.

Pero no solo eso, también tiene un impacto positivo en el sistema inmunológico. “El efecto combinado de las flavononas y la vitamina C del zumo del limón tiene un potente efecto a nivel del sistema inmune, mejorando la respuesta del organismo”. Además, los aromas cítricos elevan el estado anímico mejorando el bienestar en general. Es, prácticamente, lo que llamaríamos hoy en día un súper alimento.

El limón, además, tiene un alto contenido en ácido cítrico que tiene el poder de prevenir la formación de cálculos cálcicos en los riñones. “Numerosos estudios han mostrado que las frutas cítricas, incluido el limón, aumentan los niveles de citratos en la orina postulándose como alternativa natural al citrato de potasio” argumenta Belaustegui. El citrato de potasio es el tratamiento que prescriben los urólogos a las personas propensas a sufrir cálculos o piedras en el riñón, sobre todo para tomar en verano.

¿El agua con limón adelgaza?

Un estudio científico con ratones en el que se analizaban los efectos de los polifenoles del limón publicado en Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition, concluyó que “los polifenoles del limón suprimieron significativamente el aumento de peso corporal, la acumulación de grasa, el desarrollo de hiperlipidemia, hiperglucemia y resistencia a la insulina”. Sin embargo no hay todavía estudios que afirmen que esta circunstancia se da también en humanos.

¿Qué podemos afirmar sobre el efecto del agua con limón en el ser humano? Esta bebida podría considerarse depurativa ya que tiene propiedades diuréticas, es decir, apoya la autolimpieza del organismo favoreciendo así la eliminación de toxinas, mejorando los problemas de retención de líquidos y contribuyendo a la pérdida de peso. Además, el hecho de añadir limón al agua la hace más apetecible y serviría para aumentar la ingesta de agua en personas que no beben todos los vasos de agua recomendados.

Lo que también podemos decir es que, el hecho de tomar agua tibia con limón, ayuda a depurar el hígado favoreciendo su labor detoxificante. “El limón estimula el flujo de saliva, jugos gástricos y secreciones biliares, mejorando así toda la función digestiva. También mejora el estreñimiento” señala la doctora.

¿Tiene contraindicaciones el agua con limón?

Tomar agua con limón no tendría ninguna complicación en el organismo salvo, como con cualquier alimento, que se dé una ingesta excesiva, algo que debemos dejar al sentido común.

Lo que sí que se debe resaltar es que, al contener ácido cítrico, un consumo frecuente puede dañar el esmalte de los dientes. Para evitar ese desgaste, o erosión, si tomas mucha agua con limón hazlo con una pajita, así tus piezas dentales se conservarán en perfectas condiciones. Puede también causar sensibilidad dental. Lo más recomendable es esperar unos 20 minutos antes de lavarnos los dientes después de haber bebido agua con limón, de esta manera la boca recuperará su pH y no sufrirá por la fricción del cepillo de dientes.

Cómo preparar agua con limón para aprovechar sus beneficios al máximo

Es sencillísima de preparar. Bastaría con exprimir medio limón y agregar ese zumo a un vaso de agua tibia (puede perfectamente ser fría si quieres refrescarte en verano). Añade unas hojas de menta o de hierbabuena y evita endulzar tu agua con azúcar para que comprometa la absorción de vitamina C ni eleve los niveles de glucosa en sangre que luego pueden acabar convertidos en grasa en el organismo.

Aunque no es una bebida milagrosa, como muchos predican, el agua con limón sí que es muy saludable. Contiene antioxidantes, tiene poder energizante (con un impacto positivo en el estado de ánimo), y favorece la limpieza del organismo al fomentar la ingesta de líquidos. No está de más tener la costumbre de añadirle un chorrito de zumo de limón al agua.