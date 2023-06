Si eres de las que está buscando inspiración para cambiar de imagen, puede que el nuevo look de Adriana Abenia te sirva de ejemplo. Sí, es época de cambios de cara al verano y nosotras mismas hemos fichado su corte de pelo como uno de nuestros favoritos para todas las edades y te explicamos por qué.

La presentadora se ha animado con un corte de pelo por debajo de la mandíbula, ¡y vaya corte! En cuestión de minutos ha pasado de una media melena sencilla a un corte 'bob' que sienta muy bien a rostros muy marcados porque es un corte que dulcifica mucho las facciones. Este cambio le da un aire muy moderno y es absoluta tendencia ahora mismo. Amiga, las melenas cortas están muy de moda, y tienen un aire cool y desenfadado que rejuvenecen mucho.

Sabemos que cuesta mucho renunciar al pelo largo, pero este tipo de cortes también tienen grandes ventajas. Lo primero es que es práctico y fácil de peinar, por lo tanto, si tienes un estilo de vida ajetreado, esta opción es ideal porque no requiere demasiado mantenimiento o esfuerzo. Si esto no te convence, entonces te vamos a dejar las imágenes que lo harán. ¡Mira el rollazo que tiene Adriana Abenia con su nuevo look!

La melena 'bob' con flequillo lateral de Adriana Abenia es el corte de pelo más cool

Últimamente tantas famosas se han sumado a este corte bob que lo amamos mucho. Hay tantas versiones como te puedas imaginar, pero el de Adriana Abenia, al estar cortado de forma recta, alarga su cuello y su rostro se ve más fino.

Lo puedes peinar de tanto liso, como con ondas suaves y ligeras para dar más movimiento y densidad al cabello. La ex modelo, en su caso, ha optado por llevar las puntas un poco hacia adentro y la raya a un lado con flequillo lateral. Incluso, se puede jugar también con diferentes capas para ganar más volumen.

¿Cómo puedes saber si este corte de pelo es para ti? Ten en cuenta la forma de tu rostro. Por ejemplo, si tienes la cara muy redonda o muy cuadrada, evita las melenas cortas ya que pueden agudizar los gastos. En cambio, puedes elegir un estilo que llegue por debajo de la barbilla, un long bob. Por otro lado, si la forma de tu cara es ovalada, este corte es tuyo.