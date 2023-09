Algo está pasando en la melena de Adriana Abenia que desde que se atrevió con el corte de pelo 'bob no ha dejado de sorprendernos. No ha pasado ni un mes desde su último cambio, y ya nos ha regalado look nuevo. ¿El último retoque? Ha vuelto a su rubio frío de siempre decolorando su cabello con coloraciones muy cuidadas para que no le estropeen el pelo.

Adriana ha abandonado su recién estrenado castaño oscuro para dar unos toques de luz radiante a su rostro y dar así la bienvenida al otoño. "Después de dos coloraciones, un matiz, paciencia y muchos mimos capilares para uno quedarme sin pelo, vuelvo a ser rubia. Por mucho que me llamen la atención veros a muchas con las melenas oscuras tan seductoras, siento que "ser rubia es como vivir en un entorno verano", ha dicho.

Uno de los motivos por los que la modelo estaría eligiendo este tipo de tono, es porque suaviza los rasgos, por lo que tiene un poder rejuvenecedor instantáneo. Primero porque es un color claro, que da luz al rostro y eso siempre favorece, independientemente de la edad que tengamos. Segundo porque es el tono que le ha acompañado casi toda la vida y se siente cómoda con él.

El rubio platino, casi albino, aunque es un tono difícil mantener se ha convertido en la tendencia de coloración más arrolladora del momento. Parecía que ya había pasando de moda este verano, pero al ver lo bien que le queda a ella nos hemos dado cuenta de que se ha puesto de moda otra vez. Es una propuesta para triunfar en lo queda de 2023 y el venidero 2024. Ilumina, es fresco, y se adapta a todo tipo cortes de pelo.

La melena 'bob' con flequillo lateral de Adriana Abenia es el corte de pelo más 'cool'

Durante los últimos años tantas famosas se han sumado a este corte 'bob' que lo amamos mucho. Hay tantas versiones como te puedas imaginar, pero el de Adriana Abenia, al estar cortado de forma recta, alarga su cuello y consigue que su rostro se vea más fino. A la hora de elegir peinado, esta versión por debajo de la mandíbula, conocida como 'clavicut', permite desde lisos hasta rizados si lo que quieres es dar más movimiento y densidad al cabello. En su caso, ha optado por llevar las puntas un poco hacia adentro y la raya a un lado con flequillo lateral. Incluso, se puede jugar también con diferentes capas para ganar más volumen.

¿Quierse saber si este corte de pelo es para ti? Pues primero ten en cuenta la forma de tu rostro. Es decir, si tienes la cara muy redonda o muy cuadrada, no optes por los cortos ya que tienden a agudizar los rasgos. En cambio, puedes elegir un estilo que llegue por debajo de la barbilla, un long bob. Por otro lado, si la forma de tu cara es ovalada, este corte es tuyo.