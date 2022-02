El origen del encrespamiento es uno: la falta de hidratación capilar. El cabello busca humedad y para eso se expande y se electriza. A pesar de que cada cabello es distinto, la deshidratación desestructura de igual manera las cutículas capilares de todas las melenas, haciendo que desaparezca la queratina natural que enfunda las fibras y provocando el temido frizz. Pero tranquila, hay solución. ¡Apunta!

8 consejos clave para evitar el encrespamiento

Lávate siempre el cabello con agua templada

Si el agua está muy caliente deshidratará las hebras de tu melena, llegando incluso a alterar el cuero cabelludo, con lo que también se alteraría la producción de sebo.

Opta por champús específicos

Es aconsejable utilizar champús y acondicionadores que tengan la cualidad de cerrar la cutícula del cabello en cada lavado; y atacar el problema desde la base, es decir recurrir a tratamientos para conseguir una buena hidratación.

Alíate con la mascarilla

Utilízala de forma regular durante al menos 10 minutos. Y, si es posible, una vez por semana déjala actuar toda la noche (o al menos durante 4 horas). También, antes o después de secarte el pelo puedes aplicar un sérum anti encrespamiento. Hay muchos en el mercado con nuevas formulaciones que restauran la humedad al instante.

Sécalo con mucho cuidado

Seca tu pelo con una toalla muy suave y hazlo suavemente, sin estrujarlo ni retorcerlo, para no romper las cutículas. A continuación, si es necesario, pasa un golpe de secador, pero a baja temperatura y a una distancia mínima de 15 centímetros, para que el chorro de aire no reseque.

Cómprate un buen peine

Elige peines y cepillos de fibra natural o de madera, pero nunca los de metal, porque activan la electricidad estática y facilitan la rotura de los cabellos que están demasiado resecos o debilitados. Además, evita cepillar el pelo con rapidez, hazlo lentamente y siempre de raíz a puntas y hacia atrás.

Regula la temperatura de tus planchas

Si usas planchas y puedes regular su temperatura intenta que no superen nunca los 185 grados. Más calor solo hará que las cutículas capilares se dañen y el cabello se encrespe más. Y recuerda aplicar siempre antes un buen protector térmico, es fundamental para evitar que se quiebren las puntas.

Prueba los aceites

Las nuevas texturas de aceites capilares son excelentes para combatir el encrespamiento y la electricidad del cabello. Hidratan, suavizan, dan brillo… Se pueden aplicar de medios a puntas sobre el cabello mojado o también sobre el cabello seco. Vierte unas gotas sobre la palma, frota las dos manos y péinate marcando con los dedos.

Un último truco…

Si crees que las lacas hay que desterrarlas y solo son aptas para los peinados, estás totalmente equivocada. Pero no la eches como estás pensando, en una nube de producto. Mejor rocía un poco de cantidad en tus manos y después acaricia muy suavemente el pelo desde la raíz hasta llegar a las puntas. No te preocupes, no te ensuciará el pelo.

¿Has tomado nota de todo? Entonces sigue bajando y ficha los mejor productos anti frizz.