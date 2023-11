Más de siete años han pasado desde que conociéramos a Adara Molinero mientras participaba en uno de los concursos más populares, 'Gran Hermano'. Desde entonces, se ha desenvuelto de maravilla en la industria de la moda y la belleza, llegando a acumular miles de fans. Por supuesto, con el paso de los años la modelo ha ido cambiando de imagen de forma radical siendo nuestra inspiración a la hora de apostar por las tendencias en lo que a ropa se refiere, y también en materia capilar. De hecho, su última visita a la peluquería podría ser el último recordatorio de que pases por tu centro de belleza para hacerte un cambio de look, antes de que acabe el año.

En sus últimas fotografías, la televisiva mostraba una melena mucho más corta, variando su estilismo hacia una imagen más 'casual' y favorecedora. Adara se ha convertido en 'influencer' capilar. El estilo de su melena, su intenso color castaño oscuro y, por supuesto, su cercanía a las tendencias la han convertido en un 'icono' beauty nacional.

Ahora, la ex participante de realities ha aparecido con el pelo más corto que nunca, y ha querido compartido el proceso de cambio con todas nosotras. Se ha cortado el pelo al estilo 'bob'. Lo mejor de este corte de pelo es que siempre tendrá un aspecto arreglado, y no te llevará más de 10 minutos. Este look, de bajo mantenimiento, es una buena opción para aquellas mujeres que no tengan mucho tiempo, ni tampoco grandes destrezas.

El corte de pelo elegido por Adara Molinero: 'bob' corto y flequillo largo

Las modas van y vienen, pero hay un corte de pelo que ha resistido al paso de las tendencias: el 'bob' corto y el flequillo largo. Junto, los cortes 'bob' con flequillo son la combinación más elegante. Atemporal, pero súper sexy, este estilo capilar logra una sensación juvenil y con mucha clase. Puede que te resistas a cortar tu flequillo, pero si te fijas en cómo lo lleva Adara Molinero, en su caída natural, no pensarás en otra cosa.

Así vemos a la ganadora de ‘Gran Hermano VIP’ apostar por el corte de pelo 'bob' que le queda por debajo de la mandíbula y más arriba de los hombros, un corte más recto y sin capas. Sin embargo, su flequillo es lo que más nos ha impactado. Apuesta por el flequillo largo, que se extiende hasta las pestañas, dando a su look un aire seductor y romántico.

"Amo", decía al lado de esta fotografía frente al espejo, dejando ver que está muy contenta con su nuevo look.

Su flequillo tiene un ángulo recto que resulta muy moderno y juvenil, por lo que es perfecto para cuando quieres 'quitarte años de encima' y pretendes parecer más joven. Adara lo lleva liso, pero puedes probar a rizarlo con algunas ondas para que se vea más abundante y con más textura.

Eso sí, sigue sin renunciar a su característico tono castaño oscuro que le queda muy favorecedor y es fácil de mantener para aquellas cuya base natural es morena. Asimismo, también nos ha confesado que mantiene un cuidado constante de hidratación y siempre por un champú especializado para su tipo de cabello. ¡Guapísima!