¿Conoces el ácido ferúlico? De cara al verano, es importante proteger nuestro cutis con protectores solares, pero siempre podemos darle un extra de protección con un principio activo. La incorporación de antioxidantes en nuestra skin care para frenar la aparición de arrugas y las manchas es indispensable. Estos son sólo algunos de los beneficios que nos proporciona este ácido. Hoy, te traemos una selección de sérums con ácido ferúlico y te contamos todos los beneficios que obtendrás si empiezas a utilizarlo.

Este principio activo es un potente antioxidante, por lo que neutraliza los radicales libres y pone freno al envejecimiento. Además, mejora la síntesis de colágeno y elastina por lo que actúa directamente en tu piel para recuperar la firmeza del rostro. Del mismo modo que la vitamina C, elimina manchas y unifica el tono de la piel. Su poder despigmentante puede llegar a atenuar visiblemente manchas de sol y de la edad, así como mejorar la hiperpigmentación.

¿Cómo podemos usar el ácido ferúlico en nuestra rutina facial?

Asimismo, aumenta la función barrera, de tal modo que nuestra piel estará más protegida ante las agresiones externas como la polución y patógenos, pues también es antibacteriano. Regenera las células afectadas por el daño solar, potencia la fotoprotección de la piel ante la radiación solar UVA y UVB. Por otro lado, proporciona mucho brillo y luminosidad a la piel, otro punto en común con el ácido ascórbico (vitamina C). De hecho, es muy normal encontrar sérums que combinan ambos activos para potenciar su efecto. Os aseguramos, para simplificar, que estos dos activos no son 'contrincantes', sino aliados. De hecho, si conseguimos combinar la vitamina C, el ácido ferúlico y la vitamina E lograremos reforzar sus poderes antioxidantes y su efecto fotoprotector. No hay motivo para no usarlo pues sirve para todo tipo de pieles, desde las más grasas, hasta las más sensibles.

Si os estáis preguntando cómo podéis integrarlo en vuestra rutina de belleza os diremos que es muy sencillo. Sólo tenéis que usar unas gotitas y aplicarlas en vuestro rostro antes de la crema hidratante por la mañana ¡y listo!