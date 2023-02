Cuando hablamos de Marta López Álamo es imposible pensar en un momento en el que la hayamos visto con mala cara. La modelo es una de esas mujeres que, además de tener un estilo arrebatador y llamativo, consigue estar perfecta allá donde esté. Ya sea en su casa o sobre una pasarela, la novia de Kiko Matamoros sabe cómo tener un aspecto radiante en todo momento. Un logro del que no todas pueden presumir pero al que todas, de alguna manera, aspiramos. Es por eso por lo que, en cuanto ha confesado dos de sus maquillajes favoritos para tener la piel perfecta, no hemos dudado en saber más sobre estos dos productos.

"Cuando tengo granitos uso dos bases de maquillaje: una 'low cost' y una de lujo", decía Marta a sus seguidoras acompañando el texto con una imagen de los cosméticos. Dos recomendaciones que hemos querido fichar para, tal y como ella recomienda, lograr un efecto buena cara al momento.

Las dos bases de maquillaje que usa Marta López Álamo cuando tiene acné

El acné es una enfermedad de la piel que a menudo solemos asociar con el periodo adolescente, pero no, algunos factores como el estrés, la contaminación o los cosméticos muy grasos hacen que puedan aparecer granitos en edades ya adultas. En este sentido, Marta López nos presenta sus mejores productos para que acabes con ese problema que te trae de cabeza y luzcas, a partir de ahora, tu mejor rostro.

Es importante que elijas un maquillaje específico. Las texturas en espuma o en polvo son las que mejor se adaptan a las pieles acneicas, aunque si el acné es muy notorio, se necesita un maquillaje en forma de corrector con minerales, que le permitan a la piel respirar. Y es vital utilizar productos NO comedogénicos (que no producen puntos negros) u oil free. El aceite no hará más que engrasar la piel haciendo que aumente la aparición de granitos. En este sentido, los productos que la modelo ha recomendado cumplen estos requisitos.

El primero de ellos es el All Hours Foundation de Yves Saint Laurent, un fondo de maquillaje de larga duración con un acabado mate y natural que ofrece un resultado fresco y luminoso. Su nueva tecnología Neo-Skin Powder controla y absorbe el exceso de sebo y transpiración. El extracto de Jazmín protege la piel, y el ácido hialurónico junto con la taurina vegetal mantienen tu piel hidratada y con una sensación de confort efecto segunda piel. Se puede comprar en Shepora por 53,99 euros.

El segundo, es una base de maquillaje de alta cobertura de Sheglam. Concretamente el 'Full coverage foundation balm-warm vainilla', que esta hecho con una fórmula no grasa es de larga duración y adopta un sistema de emulsificación de aceite en agua, que se adhiere a la piel con una consistencia fina.

Cómo acabar con el acné adulto