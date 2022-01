El invierno y la falta de luz interfieren en nuestro estado de ánimo. Por eso es el momento en el que más deberíamos cuidarnos para brillar como nunca. Lo lógico es hacerlo por dentro y también por fuera. Así que ya sabes, anota nuestras propuestas beauty elaborados con la ayuda de los expertos en belleza de Wiñk, ¡y arriba!

No hay nada como una sesión de manicura y pedicura

Cuando estés nerviosa no te muerdas las uñas, arréglatelas. El truco para presumir de manos y pies reside en un cuidado adecuado. Estos tratamientos aseguran una limpieza exhaustiva de nuestras uñas, así como una piel libre de impurezas y de células muertas. Además de dotar a nuestras manos y pies de una dósis extra de hidratación.

2. Da un paso más y atrévete con el esmaltado permanente

Ahora que ya te has mirado las manos, has dejado de mordisquearte las uñas y estás buscando inspiración para tu nueva manicura, lánzate de lleno a la aventura y apuesta por el esmaltado permanente. El complemento perfecto para una buena manicura y pedicura es dar color a nuestras uñas. El esmaltado permanente permite presumir de unas uñas perfectas hasta 14 días, sin perder un ápice de brillo.

3. ¿No tienes tiempo? El esmaltado exprés es para ti

Estresada por no tener tiempo ni para ir a un centro de belleza. STOP. Si te gusta lucir unas manos siempre arregladas pero no te gusta pasar horas en el centro de belleza, el tiempo ya no es una excusa. Este tratamiento te permite dar forma y color a tus uñas, a la par que hidratarlas, en tan solo 20 minutos.

4. Ahora que ya tengo las uñas perfectas, ¿cómo arreglo mi cara?

No hay nada mejor que unas cejas despejadas y perfectas para cambiar la expresión de tu rostro, en esos días en los que estás en la parte baja de la noria, -en la más absoluta tristeza, vaya-. Con el alisado y el tinte de cejas te despreocuparás de su cuidado durante 6 semanas. En los centros de belleza de Wiñk ofrecen un tratamiento Deluxe conocido como Brow Lamination, permite en cuestión de minutos y sin ser invasivo con la piel, lucir unas cejas más voluminosas y con mayor densidad al desenredar y alisar los pelos rebeldes sin dañarlas.

5. Eres una mujer de gustos clásicos, depila tus cejas con hilo

Otra opción para cuidar tus cejas es el threading o depilación con hilo. Esta delicada técnica, procedente de Oriente Medio y el sur de Asia, consiste en la eliminación del vello de raíz con ayuda de un hilo de algodón, permitiendo unas cejas con mayor definición. Al ser de un tratamiento no invasivo, puede realizarse a cualquier persona y también puede emplearse para eliminar el vello en todo el rostro.

6. Manos y cejas listas. ¿Ahora qué? Súbele volumen a tus pestañas

La cara es el reflejo del alma, así que procura tenerla siempre en buenas condiciones. Y sí, sabemos que hay días en los que el honro no está para bollos. Pero no hay nada mejor que estar cabreada y guapa al mismo tiempo. Eso es fácil de conseguir con ayuda de la permanente de pestañas. Si tus pestañas son rectas y pequeñas, este servicio es ideal para ti, ya que al curvar tus pestañas, creará la ilusión de mayor longitud y volumen. Este tratamiento suele tener una duración de tres meses.