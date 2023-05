Mayo, junio y julio son meses repletos de bodas, así que no tenemos ninguna duda de que ya tendrás fichado el vestido, traje o conjunto que te corone como la invitada perfecta. Pero no te descuides, porque además de los accesorios, el maquillaje y el peinado también son determinantes en el resultado final. De hecho, a la hora de decidir cómo luciremos la melena hay que tener en cuenta varios factores clave: el largo de nuestro cabello (aunque en este sentido nos pueden salvar las extensiones), el tipo de pelo que tenemos (liso, rizado, ondulado...), y los estilos con los que nos veamos más cómodas y favorecidas (sobre todo por aquello de no sentirnos disfrazadas). Y espera, porque a esta complicada ecuación también se suman las tendencias de esta temporada.

Ni coletas, ni semirecogidos, ni trenzas. Este 2023 los peinados que más van a arrasar son los moños. ¿Nunca te han terminado de convencer? Prueba y verás. Además, recuerda que cuentan con muchas ventajas: son aptos para todas las edades, consiguen restar años al instante, estilizan el rostro y añaden un plus de sofisticación fácilmente.

6 moños (muy chic) que te harán triunfar en todas tus bodas de la temporada

Pero ojo, porque no vale hacerse cualquier tipo de moño en casa. Si quieres triunfar en todas tus celebraciones apunta estas seis opciones que te proponemos. Desde el moño bailarina más clásico, pasando por el trenzado más rebelde, hasta el singular oriental. Tú decides cuál va más contigo.

Y tranquila, porque aunque a priori puedan parecer imposibles de hacer sin ayuda, con un poco de paciencia conseguirás que tu peinado quede perfecto. Sigue bajando y toma nota del 'paso a paso' de cada moño.