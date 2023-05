El verano es una época en la que, por encima de todo, queremos estar cómodas y frescas, y esto se aplica también al maquillaje que usamos en los meses de intenso calor. Las bb creams, también conocidas como bálsamos de belleza, son nuestra opción favorita para el verano porque nos ofrecen una cobertura muy ligera, protección solar y propiedades hidratantes, todo en uno. ¿Y sabes lo mejor? Que no notarás ni que las llevas puestas. En este artículo te recomendamos las 6 bb creams no grasas que no dejarán una sensación pesada sobre tu piel.

La mayoría de las bb creams tienen un factor de protección solar (SPF) incorporado, lo que las convierte en una opción ideal para proteger la piel de los rayos dañinos del sol. Además, su textura ligera las hace perfectas para el clima cálido, ya que no obstruyen nuestros poros ni las notamos pesadas sobre la piel. Si lo que buscas es una cobertura sutil y natural durante el verano esto te interesa.

Ficha estas 6 bb creams no grasas para llevar siempre contigo este verano

Sin embargo, es importante tener en cuenta que no todas las bb creams son iguales. Al elegir una, es importante buscar una fórmula que no sea grasa y que se adapte bien a tu tipo de piel. Si tienes la piel grasa, busca una bb cream con una fórmula ligera y no comedogénica. Si tienes la piel seca, busca una que contenga un extra de ingredientes hidratantes como el ácido hialurónico o la glicerina.

Eso sí, ten en cuenta las bb creams no son una solución permanente para el cuidado de la piel. Aunque pueden ayudar a hidratar y proteger tu piel, es importante seguir una rutina de skincare adecuada durante todo el año para mantener una piel sana y radiante.

¡Descubre las BB creams no grasas que te salvarán la vida este verano en la galería!