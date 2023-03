¿Buscas una base de maquillaje buena, barata y duradera? No dejes que se te escapen estas...

¿Sigues en busca y captura de bases de maquillaje perfectas? No te preocupes, sabemos que no es tarea fácil dar con ellas (aunque tampoco es misión imposible). Eso sí, antes de nada debes recordar que a la hora de escoger una base no puedes olvidar ciertos factores como la protección solar, la hidratación y el tipo de cobertura según las imperfecciones a cubrir. Pero ojo, porque también es muy importante elegir el subtono correcto y una textura adecuada a tu tipo de piel. Toma nota de estos consejos.

Asegúrate de qué tu subtono de piel es el que creías

Para saber cuál es el verdadero subtono de tu piel, siempre tienes que desmaquillar primero y esperar 15 minutos. Este tiempo es fundamental: muchas mujeres piensan que su tez es rosada, pero se trata de un enrojecimiento pasajero producido por la manipulación y roce de la limpieza facial. Además, el tipo de bombilla y el color de las paredes pueden interferir con la apariencia del tono de piel, dando falsos amarillentos o grisáceos. ¿Lo mejor? Mirarse a la luz del día, en una ventana, con la ayuda de un espejo de mano.

¿Mixta, seca o grasa?

Si todavía no tienes claro qué tipo de piel tienes, ayúdate con este truco: con la piel seca y carente de producto alguno, comprueba si tras media hora existe algún ligero brillo en tu rostro. Si es así en la zona de la frente, nariz y mentón, hablaremos de piel mixta. Aunque si al sumarle otros 30 minutos, exudan también los pómulos, se trata de una piel grasa. Sin embargo, si notas tu rostro tirante, se tratará de una piel seca. Para terminar de asegurarte, realiza ligeros toques por tu cara con la ayuda de un papel matificante y observa la cantidad de grasa que se ha quedado impregnada. Si solo transfieren frente y nariz, tu piel será normal o mixta. Si, por el contrario, el papel finaliza repleto de sebo, estarás ante una piel grasa. En caso de que el secante muestre muy poca o nada de grasa, definitivamente será una piel muy seca.

Dicho esto, hemos recopilado 6 bases de maquillaje que se pueden adaptar a las necesidades de tu piel por muy poco dinero. ¡Sigue bajando y fíchalas!