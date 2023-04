5 señales visibles de que tu rutina de Skincare está funcionando

¿Has comenzado hace un tiempo con tu rutina de cuidado facial y quieres saber si lo estás haciendo bien? Sólo tienes que observar un poco para ver las señales en tu piel que indican que tus cuidados faciales de skincare están dando sus frutos. ¿Quieres saber cuáles son esas señales? Aquí te lo contamos.

1.Si antes notabas picor en la piel y ahora no, es que has bajado la inflamación: El picor en la piel puede ser un indicador de inflamación e irritación. Si anteriormente notabas picor en tu piel es posible que estuvieras usando productos que no eran adecuados para tu tipo de piel o que no estuvieras cuidandola adecuadamente. Sin embargo, si después de comenzar una rutina de cuidado facial notas que el picor ha disminuido o ha desaparecido por completo, es una señal de que tus cuidados faciales están funcionando.

2.Si antes notabas la piel aspera y ahora la notas más jugosa es que has mejorado la hidratación de tu piel. La piel aspera puede ser un indicador de que tu piel está deshidratada y de que no está recibiendo suficiente hidratación y nutrientes para mantenerse saludable. Al incorporar productos hidratantes adecuados para tu tipo de piel, como cremas hidratantes, serums o geles, puedes ayudar a reponer la hidratación perdida y mejorar la barrera de humedad natural de la piel.

Tu piel te está enviando señales de lo que tu skincare necesita

3. Si antes notabas la piel más rugosa y ahora la notas más lisa es que estás mejorando la textura de tu piel. Si antes notabas que tu piel estaba más rugosa, esto podría deberse a la acumulación de células muertas de la piel, falta de hidratación o incluso exposición al sol. Al incorporar exfoliantes y productos que ayuden a promover la renovación celular (como el retinol), puedes mejorar la textura de la piel y suavizarla. Además, mantener una buena hidratación y proteger la piel de la exposición al sol también puede ayudar a mejorar la textura de la piel.

4. Si antes tenias manchas y marcas en el rostro y ahora se están difuminando es que estás siendo eficaz en el tartamiento despigmentante. Las manchas y marcas en la piel pueden ser causadas por distintos motivos como la exposición al sol, cambios hormonales y la edad. Un tratamiento despigmentante efectivo puede ayudar a reducir la apariencia de estas manchas al disminuir la producción de melanina en la piel. Al incorporar productos despigmentantes en tu rutina de cuidado facial, como sueros, cremas y mascarillas, puedes ayudar a reducir la apariencia de manchas y marcas en la piel. Además, también es importante mantener la piel protegida de la exposición al sol y usar protector solar todos los días para evitar que las manchas y marcas empeoren.

Tu piel mejora día a día

5. Si te preguntan por tu piel. Este es el indicador más claro (y que más nos suele hacer sentir bien). Es cuando te preguntan sobre qué productos estás utilizando o quién te está asesorando en tus rutinas de cuidado. Esto significa que tu piel luce sana y bonita y otras personas quieren seguir tus pasos.

Recuerda que lo más importante es ser constante con la rutina de belleza y no desesperar. En un poco de tiempo tu piel lucirá cada vez mejor y te olvidarás de aquellos problemas que tenías cuando comenzaste. Y ten en cuenta que una buena rutina de cuidado facial no sólo implica el uso de productos, sino también la adopción de hábitos saludables como beber suficiente agua, dormir lo suficiente y seguir una dieta equilibrada.