¡No hay excusas! Solo necesitas un poco de fuerza de voluntad para tonificar tu cuerpo y estilizar tu silueta estas navidades (y compensar todos los atracones). Apunta estos deportes quemagrasa, elige el que más vaya contigo y en poco tiempo verás los resultados.

Running

Para adelgazar debes quemar unas 500 calorías al día por encima de las que consumes. Una carrera durante 30 minutos consigue quemar alrededor de 400 calorías. Además, correr aumenta el tono muscular y cuanto más masa muscular se tenga, más rápido funciona el metabolismo y, por lo tanto, más calorías se queman, incluso en reposo. Pero los beneficios del running no acaban en tu pérdida de peso, ya que también aumenta la circulación de la sangre y el suministro de oxígeno a las células del cuerpo, ayudando a que se sienta más alerta y, en consecuencia, tengas mucha más energía durante todo el día.

Boxeo

Ponte las pilas imitando a Sylvester Stallone en la mítica película de Rocky. Pero no te preocupes, porque no tienes que competir. En el pasado el boxeo era únicamente para aquellos aficionados, pero hoy en día es uno de los deportes quemagrasa más completos que existen, pudiendo definir tu cuerpo en un tiempo récord. No es necesario que te subas a un ring, solo debes aprender el entrenamiento de una boxeadora y practicar parte de esta disciplina con la ayuda de un ‘punching ball’ o un saco pesado. Ganarás fuerza y flexibilidad, combatirás grasa a un ritmo increíble, y dirás adiós al estrés. Eso sí, utiliza siempre unos guantes específicos de boxeo para no dañar tus puños.

Andar en bicicleta

Con un tranquilo paseo de 30 minutos en bici se pueden quemar hasta 200 calorías a la

vez que defines tu silueta. Además, gracias a la posición que adoptamos sobre la bici, se fortalecen los músculos de la zona lumbar de la columna y, por consiguiente, se mejora la resistencia de la espalda y se disminuye la posibilidad de sufrir hernias. Pero recuerda, siempre debes tener el torso inclinado hacia delante, para evitar posibles lumbagos y tirones. ¿Necesitas más motivos para convencerte? Entonces toma nota: las personas que montan en bici regularmente viven de media 8 años más.

Bailar

Adelgazar exige un poco de movimiento. Así que pierde el peso que estás cogiendo estas navidades de la manera más marchosa y al ritmo de la música que más te guste. Actualmente, para adelgazar lo más popular son las clases de zumba, que no es una sesión de baile como tal, pero sí una combinación de ejercicios aeróbicos que incorpora movimientos de baile en sincronía con ritmos latinos. Pero si lo que buscas es fortalecer la espalda, caderas, piernas y muslos, lo que mejor te irá es el ballet. Otra de las modalidades que están de moda es la danza del vientre, con la que trabajarás sobre todo el abdomen. Y si no te gusta bailar sola, apúntate a clases que sean en pareja: bachata, salsa o bailes de salón.

Pilates

El pilates es una disciplina deportiva que no solo ayuda a mejorar la condición física, sino que también te permite ganar una mayor capacidad de control y concentración. Según decía el propio Joseph Pilates: “En diez sesiones notarás la diferencia y en treinta te cambiará el cuerpo”. Básicamente se trata de un conjunto de ejercicios específicos pensados para fortalecer los músculos pero sin aumentar su volumen. Además, se concentran principalmente en la parte central del cuerpo: los músculos del abdomen, las caderas y la espalda.