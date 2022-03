Quedan apenas unos meses para tener que deshacernos de la ropa en playas y piscinas, sabemos, que algunas y estáis manos a la obra con la operación bikini, por eso vamos a hacer un resumen de las mejores aplicaciones móviles con las que mantener la dieta y que no se nos escapen productos perjudiciales para la salud. Algunas de ellas te aconsejan a la hora de ir a la compra; otras a seguir el ayuno intermitente tan de moda en los últimos tiempos; otras te puntúan la calidad de productos alimenticios y cosméticos y te proponen alternativas saludables y otras, más sencillas, cuentan las calorías de lo que estás comiendo.

Tampoco hay que obsesionarse con el conteo de calorías y la relación con la belleza, pero estas aplicaciones nos ayudan a guiarnos y a darnos unos tips sobre alimentación. Seguro que después de usar alguna de estas aplicaciones os volvéis locas a escanear los códigos de barras de los productos de vuestra nevera, realmente tiene algo de divertido. Descubriréis que grandes marcas de productos alimenticios y cosméticos no son tan buenas como parecen y otras, más económicas, tienen mejor calidad y una mejor puntuación en la escala de cuán saludable es un alimento.

Algunas aplicaciones nos ayudan a meter en nuestro carro los mejores productos

La primera aplicación que os sugerimos es Yuka, probablemente la más útil de todas a la hora de ir al supermercado. Esta aplicación puntua de 0 a 100 cuán saludable es un producto y te informa de su valor nutricional; las calorías que contiene, el nivel de azúcar o grasas, sus alérgenos, los aditivos nocivos para nuestra salud, etc. A su vez, da una nota entre las siguientes: malo, mediocre, bueno y excelente. Sirve para productos alimenticios y cosméticos, en el caso de los segundos, Yuka te explica detalladamente qué productos pueden contener químicos cancerígenos, alérgenos o nocivos para nuestro cuerpo; capta un montón de productos: champús, cremas, sérums, toallitas desmaquillantes, pastas de dientes y geles. ¿Como se usa? Muy sencillo, sólo tenéis que abrir la aplicación y escanear el código de barras que viene impreso en los productos. Esta aplicación engancha y os la recomendamos encarecidamente.

La segunda que os recomendamos es Real Food, la competencia de Yuka. Se usa de la misma manera. Fue creada por Carlos Ríos, nutricionista e influencer, famoso por criticar los productos ultraprocesados; por sus buenos consejos acerca de la dieta que debemos seguir y por sus recetas saludables. Esta aplicación funciona igual que la anterior, pero en este caso tiene en cuenta si el producto, aunque su etiqueta contenga frases de marketing tipo “cero azúcar”, “bajo en grasas” o “light “, puede contener algunos compuestos incluso peores.

Las aplicaciones más punteras para cuidar nuestra dieta están al alcance de nuestra mano y son gratuitas

Los seguidores de ayuno intermitente están causando un boom en las nuevas dietas. ¿Quién no ha escuchado a alguna amiga hablar de los múltiples beneficios del ayuno intermitente? El ayuno intermitente consiste en organizar nuestro horario de comidas de forma que combinemos periodos de ayuno y de comida a intervalos. Lo mejor es que puedes adaptar tu ayuno a lo que mejor se adapte a tu cuerpo y a tus ganas, no todas tenemos el mismo aguante. Los intervalos pueden ser de ocho, diez, dieciséis, incluso, para las más atrevidas, de veinticuatro horas.

La aplicación te va explicando, desde que empiezas a ayunar, por qué fases va pasando tu cuerpo; en qué momento empiezas a quemar azúcares, llamada fase hipoglucémica, cuando entras en estado de cetósis, nuestro cerebro empieza a alimentarse del combustible no ingerido inmediatamente y tira de las reservas; la app te avisa de cada cambio, cuando empiezas a quemar grasa, cuando puedes volver a comer, es fantástico. Te hace un seguimiento de los días y las horas que has ayunado. Además te recomienda alimentos y bebidas que tomar al dejar de ayunar para que el cambio no sea tan brusco.

Hay que ser responsable con el uso de las apps, no pueden tomar el control de nuestra dieta, pero sí guiarnos

Los contadores de calorías como My fitness pal, son muy útiles si estás siguiendo una dieta con un límite calórico; es decir, si estás siguiendo una dieta de 1500 calorías y no puedes pasarte ni un gramo para que tu cuerpo tenga un déficit calórico y empiece a quemar grasa. Este tipo de aplicaciones te ofrece una larga lista de alimentos, salsas, acompañamientos, etc, que tú debes introducir. Si has comido dos filetes de pollo con verduras, un postre y un refresco, la aplicación te dirá exactamente las calorías que has ingerido. De esta manera no se te escapará ni un gramo, en caso de que quieras ser más constante o de que un nutricionista te esté haciendo un seguimiento, este tipo de aplicaciones te ayudan a no pasarte de la raya.

Fitdays o Feelfit son aplicaciónes que van ligadas a una báscula inteligente, una corriente eléctrica de muy baja intensidad que recorre nuestro cuerpo para obtener datos sobre él. Posteriormente los datos sobre la medición se vuelcan en nuestra aplicación vía bluetooth; nos ofrece datos sobre la composición de los tejidos forman nuestro cuerpo, los huesos, el contenido de agua de organismo y otras variables.