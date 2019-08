¿Todavía no has practicado yoga facial frente a tu espejo? Es la manera más económica y eficaz de borrar y minimizar la aparición de arrugas. Te ayuda a tonificar, previene la flacidez, activa la circulación sanguínea… Pero, por si fuera poco, te libera del estrés que acumulamos a lo largo del día. Y no creas que debes dedicar mucho tiempo. Es suficiente que emplees 5 minutos antes de acostarte mientras te desmaquillas y por la mañana al aplicar tus cosméticos. Incluso puedes hacerlo mientras te duchas. Estos ejercicios sencillos e estimulan, relajan y alisan tu piel.

Lo ideal es que empieces practicando y repitiendo estos sencillos movimientos que te mostramos en este vídeo para que te sirvan de guía. Pero si aún quieres hacerlos con mayor seguridad puedes ayudarte de algunos masajeadores realmente prácticos.

¿Funcionan los masajeadores de cuarzo rosa para tu rutina de yoga facial?

Funcionan si somos constantes y lo incorporamos a nuestra rutina de belleza en casa. El cuarzo rosa posee minerales que nos ayudan a eliminar la hinchazón, liberar toxinas y a mejorar la circulación. Consiguen prevenir la aparición de arrugas y son un buena herramienta para combatir el envejecimiento a domicilio. El cuarzo rosa es una piedra muy energética y está asociada al amor. Las vibraciones que nos transmite por tanto a la hora de tratar la piel son sensaciones de bienestar.

¿Cómo utilizarlos en casa mientras practicas yoga facial?

Con la piel limpia debemos aplicar el suero que vayamos a utilizar y empezar a trabajar con movimientos siempre ascendentes. Podemos empezar por el mentón e ir recorriendo la mandíbula. Y seguimos marcando pómulos hasta llegar a la zona final de los ojos. El objetivo es trabajar también las patitas de gallo. Para estimular la zona de la frente, podemos ir subiendo por la nariz y luego trabajar los laterales.

Normalmente por la mañana vamos con mucha prisa y el estrés producirá el efecto contrario que estamos buscando. Lo ideal es emplearlos por la noche aplicando un serum adecuado a cada tipo de piel y utilizar posteriormente el rodillo de cuarzo rosa para conseguir que penetren mejor los principios activos. Estaremos consiguiendo armonizar, relajar, liberar tensiones y una sensación además refrescante.

¿Son efectivos los gadget domésticos?

Los aparatos que nos ayudan en casa, solo son efectivos si los trabajamos de manera continuada. Es como hacer deporte, si vamos un día al gimnasio y 10 no, nunca notaremos los resultados. Si lo incorporamos a nuestra rutina de belleza diaria pronto notaremos los resultados.

Y mejor si lo usamos a diario, y generalmente por la noche. Por la mañana vamos con prisas y no prestaremos la atención necesaria. Si seguimos las líneas de la musculatura y en movimientos ascendentes nos ayudarán a recolocar y a mejorar el estado de nuestra piel.

Además no olvides que los beneficios que nos aportan energían, nos equilibran, armonizan y nos ayudan a liberar estrés solo pueden tener efectos antiedad. El estrés es uno de los principales causantes del envejecimiento. Mejora el tono de nuestra piel, alivia hinchazón, potencia el drenaje linfático y desvanece arrugas y finas líneas de expresión.

Yoga facial también en cabina