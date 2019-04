Llegado este momento de bodas, bautizas y comuniones toca tomar nota de sencillos tips de belleza que te salvan de este ritmo de vértigo. Un maratón para muchas, ya que se pueden venir uno detrás de otro. Cabello, maquillaje, rostro, escote, brazos, espalda, piernas y pies se convierten en el punto de mira ajeno y el cuidado propio.

¿Qué tips de belleza no debes descuidar?

Sea cual sea la trayectoria del festejo, lo mejor es no dejarse llevar por la desidia ni por las prisas de última hora. Hay tips de belleza que puedes “adelantar”. Con respecto al cabello, no dejes para el último día lo de ir a la “pelu”. Todos los estilistas capilares dan el mismo consejo: cortar o retocar el corte al menos 15 días antes de la parición en público. Un buen corte tarda en “asentarse” entre 2 y 3 semanas. Así que la tijera es de lo primero en la lista.

Si no te da tiempo a perder esos 2 kilos que te impiden meterte en el “vestido ideal de años anteriores”, echa mano de la lencería reductora, hace milagros por un día: entalla, ciñe, enmascara michelines….¡Y lucirás como una reina!.

Otra de las cosas que puedes prever es realizarte en casa (o en el salón de belleza) una buena exfoliación corporal; eliminar células muertas te hará tener una piel sin restos de células muertes, sedosa y atractiva. No olvides aplicar a diario una buena dosis de leche corporal adecuada a tu tipo de piel. Sin olvidarte por supuesto de los pies que luciremos con zapato abierto y sandalia.

Y como consejo por la experiencia de quién ha asistido a muchos, no olvides llevar zapatos de recambio cómodos. O unas sandalias que además de permitir que la fiesta continúe te completan el look a la perfección. Incluso si se trata de una boda en la playa o en el campo las hay tan ideales que no necesitarás subirte al tacón para sentirte la invitada más guapa.

¿Y el rostro? Entre los tips de belleza no olvides que el maquillaje “natural y adaptado” es un gran aliado. Sin embargo requiere una piel de base limpia de células muertas e impurezas y bien nutrida. Es muy recomendable utilizar un exfoliante suave y tratante, como el Tónico Queratolítico que gracias a su suave acción exfoliante oxigena y renueva la superficie de la piel. Evitaremos la acumulación de suciedad, grasa e impurezas haciendo que la piel sea más uniforme.

Antes del evento

También es muy recomendable, iniciar una cura de choque nocturna, a base de ampollas. Existen muchas en el mercado, mi consejo es que te dejes asesorar por una esteticista profesional. Pregunta en tu centro de belleza.

Con respecto a los brazos, recuerda que si las “alas de murciélago” (flacidez en la cara interna) es evidente, mejor tapar veladamente con una manguita transparente que “echar a volar”. Las piernas tienen un aliado perfecto sino están en plena forma; se llaman medias de verano. No dan calor y recogen los defectos, además de aportar un suave efecto tensor y bronceado.

Por último, una pedicura a fondo, te ayudará a pisar con garbo y seguridad. Merece la pena que te la haga una profesional, dura más y podrás enfrentarte a una maratón BBC con los pies seguros. Tips de belleza que te darán seguridad y solo tendrás que dedicarte a disfrutar.