Hay quien pensará que Belén Esteban está tocada y hundida, después de las últimas informaciones que han salido sobre ella. Sin embargo, pocos ponen en duda la capacidad del personaje estrella de Telecinco para sacar fuerzas donde no las hay para hacer frente a sus enemigos y superar los baches que la vida le coloca en su camino. Ante cada adversidad, ella sale reforzada y dos décadas después de mantenerse en la cresta de la ola sin perder tirón mediático, difícilmente estemos ante el ocaso de Belén Esteban.

Desde la pasada semana, desde la página de peticiones sociales Change.org se pide la expulsión de Belén Esteban de la televisión. Una iniciativa que parte de la ingenua premisa de que, si se acumulan miles y miles de firmas, la de San Blas decidirá por si sola dejar el medio que le permite pagar las facturas o, por otro lado, forzar a la cadena que la tiene en nómina prescindir de sus servicios, a pesar de ser uno de sus rostros conocidos más rentables.

A Belén Esteban estas cuestiones no le pillan desprevenida, porque entiende que “no puedo gustarle a todo el mundo, hay gente que me quiere y hay quien me odia”. Es por ello que ha preferido dejar que la polémica pase, confiando en que este movimiento muera por sí solo. Un movimiento nacido tras conocerse que conducirá, nunca mejor dicho, un nuevo espacio en Telecinco en el que realizará entrevistas personales mientras conduce.

[Belén Esteban se quita la ‘L’ estrenado un programa al volante]

Hay quien está cansado de verla en antena, quizá desconociendo que existen más canales y que si no le gustan lo que ven siempre pueden utilizar el mando de la televisión. También está ese sector de la audiencia que reclama más protagonismo para Belén Esteban y esperan con impaciencia el estreno de su versión a la española del popular programa de James Corden, ‘Carpool Karaoke’. Cuestión de gustos.

Las redes matan a Belén Esteban

Eso sí, lo que sí es de mal gusto es el revuelo que se generó este fin de semana cuando se ‘mató’ a Belén Esteban en las redes sociales. Un bulo comenzó a pulular por las plataformas sociales en las que se aseguraba que la colaboradora había fallecido. “Ojalá seas feliz estés donde estés” o “Descansa en paz” eran algunos de los mensajes que comenzaron a viralizarse en las redes, acrecentando la preocupación de que algo malo le había sucedido a Belén Esteban. “Estoy leyendo mensajes y no me lo puedo creer, ¿es Belén quien ha muerto? Espero y deseo que sea una falsa alarma. Yo no estoy de acuerdo con muchas cosas, pero esto es otra cosa”, se podía leer entre aquellos que no le desean ningún mal.

Por fortuna, no ha sido así y tenemos Belén para rato. Podrá gustar más o menos, pero en innegable que Belén Esteban despierta sensaciones dispares en el público y que está más viva que nunca. ¡Arriba la Esteban!