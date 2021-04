Bases de sorteo BOTE MEDIAS INVISIBLES

Bases Legales de la promoción ‘SCRUB & MASK’ de SEMANA

1. Recorta el código de barras de los números 32 y 33 de la revista VIVA LA VIDA y pégalos aquí

2. Envíalo por correo postal a:

3. Recibirás en casa GRATIS y sin promoción el producto.

*hasta agotar existencias, 500 unidades disponibles.

1.- Empresa organizadora y objeto

SEMANA, S.L., con domicilio social en Avda. de Burgos,16-D, 6ºA (Madrid) y CIF nº B81542813 (en adelante SEMANA), como empresa organizadora, tiene previsto realizar promoción que se desarrollará de conformidad con lo establecido en las presentes Bases Legales.

El objeto de la presente promoción es incentivar la compra de la revista Viva la Vida.

2.- Ámbito

La promoción aplica a España (península).

3.- Premio y finalidad

El premio consiste en 500 Medias Invisibles Scrub & Mask Exfoliante y Mascarilla Piernas 200 ml

La promoción tiene como finalidad dar la oportunidad a las primeras 500 personas que cumplan los requisitos de conseguir 1 de los 500 delantales que se sortean.

No se admitirá más de una participación por persona y únicamente se tendrá derecho a un premio por participante. Los premios son intransferibles y no se podrán canjear por dinero.

4.- Requisitos para participar

Podrán participar en la promoción todas aquellas personas físicas, mayores de edad, residentes en España (península) y que no formen parte del equipo de trabajadores de SEMANA.

5.- Mecánica de la promoción

Todo aquel que desee participar deberá:

1. Recorta el código de barras de los números 32 y 33 de la revista VIVA LA VIDA

2. Pegarlo en ……………………

3. Enviar el cupón con los códigos de barras y los datos donde quieras que te hagamos llegar el producto en caso de ser una de las primeras 500 cartas recibidas a la siguiente dirección de correo postal a: SEMANA, S.L., Avda. de Burgos,16-D, 6ºA (Madrid)

6.- Selección de los ganadores

Las primeras 500 cartas recibidas que cumplan con los requisitos, recibirán en su casa y de manera gratuita unas Medias Invisibles Scrub & Mask Exfoliante y Mascarilla Piernas 200 ml.

7.- Reservas y limitaciones

SEMANA pretende que la competición entre los distintos participantes en el Promoción se haga con igualdad de oportunidades y con estricto respeto a las normas de la buena fe. Por ello, cualquier utilización abusiva o fraudulenta de estas bases dará lugar a la consiguiente descalificación del participante en la Promoción.

SEMANA queda eximida de cualquier responsabilidad en el supuesto de existir algún error en los datos facilitados por los propios agraciados que impidiera su identificación. Igualmente, no se responsabiliza de las posibles pérdidas, deterioros, robos o cualquier otra circunstancia, imputable a correos que puedan afectar al envío de los premios. SEMANA se reserva el derecho de emprender acciones judiciales contra aquellas personas que realicen cualquier tipo de acto susceptible de ser considerado manipulación o falsificación de la promoción. SEMANA excluye cualquier responsabilidad por daños y perjuicios de toda naturaleza que puedan deberse a la falta temporal de disponibilidad o de continuidad del funcionamiento de los servicios mediante los que se participa en el promoción, a la defraudación de la utilidad que los usuarios hubieren podido atribuir a los mismos, y en particular, aunque no de modo exclusivo, a los fallos en el acceso a las distintas páginas y envíos de respuestas de participación a través de Internet, o comunicaciones telefónicas habilitadas al efecto. Asimismo, nos reservamos el derecho a efectuar cambios que redunden en el buen fin de la promoción cuando concurra causa justa o motivos de fuerza mayor que impidan llevarlo a término en la forma en que recogen las presentes bases. SEMANA se reserva el derecho a aplazar o ampliar el período de la promoción, así como la facultad de interpretar las presentes bases legales. La empresa organizadora se reserva el derecho de acortar, prorrogar, modificar o cancelar esta promoción, si concurrieran circunstancias excepcionales que impidieran su realización, comunicando dichas circunstancias de manera que se evite cualquier perjuicio para los participantes. La empresa organizadora no será responsable de los retrasos, pérdidas o deterioros por causas que no le sean imputables. Tampoco responderá de los casos de fuerza mayor que pudieran impedir al ganador el disfrute total o parcial de su premio. Así mismo, la empresa organizadora quedará exenta de toda responsabilidad si concurriere alguno de los casos señalados, así como de cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios que pudiesen ocasionarse durante el disfrute del premio. La empresa organizadora se reserva el derecho de eliminar la promoción por causa justificada a cualquier usuario que defraude, altere o inutilice el buen funcionamiento y el transcurso normal y reglamentario del mismo.

9.- Tratamiento de datos de carácter personal

De conformidad con lo establecido en Reglamento Europeo de Protección de Datos 2016/679 (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, SEMANA, S.L., en calidad de Responsable del Tratamiento, procesará sus datos con la finalidad de gestionar la participación en la promoción, hacer efectiva la entrega del premio y sus consiguientes tratamientos. Sólo conservaremos los datos durante el periodo necesario, de cara a solventar las posibles obligaciones o responsabilidades legales derivadas del Promoción. Salvo obligación legal o consentimiento expreso por tu parte no vamos a ceder sus datos a terceras personas. En ningún caso tomaremos decisiones automatizadas ni elaboraremos perfiles a partir de los datos personales que nos has facilitado.

En cualquier momento, podrás acceder, rectificar o suprimir tus datos y disponer de otros derechos recogidos en la normativa en materia de protección de datos, así como consultar nuestra política de privacidad enviando tu petición a:

SEMANA, S.L. Avda. de Burgos, 16 – D, 6º A (Madrid), o enviando un correo electrónico a: protecciondatos@semana.es indicando en ambos casos la Ref: LOPD.

10.- Aceptación de las bases.

La simple participación en la promoción implica la aceptación de las presentes Bases Legales.

11.- Jurisdicción competente.

Para cuantas dudas puedan derivarse de la interpretación del presente documento, las partes se someten a la jurisdicción y fuero de los Juzgados y Tribunales de Madrid, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles.