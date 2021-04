BASES REGULADORES DEL SORTEO SEMANA en INSTAGRAM

Sorteo RELOJ – Smartwach XPLORA Valorada en 150€

Mediante el presente documento, SEMANA, S.L., (en adelante el promotor y/o “Semana”), establece las bases por las que se regirá el sorteo cuya finalidad es aumentar la notoriedad de Semana en Instagram.

1.- Quién puede participar

Todas aquellas personas físicas, mayores de edad, residentes en España e identificados con DNI o NIE válido que sean seguidores del perfil que SEMANA tiene en Instagram.

2. Premio

El premio del sorteo es un (1) Smartwoch XPLORA Valorada en 150€.

Los premios no podrán ser canjeados por su valor en metálico u otro premio distinto a petición del ganador, ni cederse a un tercero.

3.- Carácter del sorteo.

La participación en este sorteo tiene carácter gratuito.

4.- Ámbito.

La participación en este sorteo está limitada a España (península).

5.- Limitaciones para participar en el Sorteo.

No podrán participar los empleados del Semana S.L., así como agentes, colaboradores y cualesquiera otras personas que pudiera actuar por cuenta de Semana, ni aquellos de las empresas que colaboran directamente en el presente sorteo.

Asimismo, no podrán participar los familiares en primer grado de las personas descritas en el párrafo anterior.

6.- Plazo para participar.

Se podrá participar durante el período comprendido entre el 15 de abril 2021 y el 21de abril de 2021, ambos inclusive.

El sorteo se realizará al día siguiente en que finalice su plazo de participación, es decir, el 22 de abril de 2021

7. Cómo participar.

Este sorteo se realizará a través del perfil oficial en Instagram de @semana_revista

Por tanto, si quieres participar necesitarás una cuenta en la mencionada RRSS y conexión a internet para poder participar.

Para participar en el sorteo, el usuari@ deberá:

1. Seguir a la cuenta oficial de la revista Semana en Instagram: @semana_revista

2.-Darle al like a esta publicación.

3. Dejar un comentario en la publicación del sorteo y etiquetar a 2 amig@s.

4.- Seguir a @xplora_es

Todos los requisitos son imprescindibles para la participación en el sorteo y deben realizarse antes de la fecha de finalización de este.

El usuari@ podrá participar tantas veces como quiera, siempre y cuando etiqueten a personas diferentes. No se contarán como participación valida menciones o etiquetas de cuentas famosas o públicas, ni falsas.

8.- Selección del ganador

La persona ganadora será seleccionada aleatoriamente entre los participantes que realicen apropiadamente los pasos explicados anteriormente.

Se procederá a la realización del sorteo a través de plataforma sin ánimo de lucro y aleatorio por el mecanismo creado por APP SORTEOS entre todas las personas que hayan participado y cumplan los requisitos.

Se extraerán al azar entre todos los usuari@s para determinar el ganador y 1 usuario para determinar los suplentes, en caso de que el ganador no cumpla con los requisitos de participación en la promoción.

9. Comunicación del ganador

El ganador se comunicará a través de la publicación en cuenta oficial de la revista Semana en Instagram: @semana_revista, así como mediante el envío de un mensaje privado a la cuenta de Instagram.

El ganador tiene un plazo máximo de 48 horas, desde que se realice la comunicación, para la aceptación del premio, para lo cual deberá confirmar que es la persona física de titularidad del ID participante en el sorteo y facilitar su dirección de domicilio, nombre completo y el número de móvil. Si pasadas 48 horas desde que se envió el mensaje al ganador, éste no se hubiera puesto en contacto con SEMANA para proporcionar la información solicitada, el premio pasará al suplente. En este caso, el procedimiento se comunicación al suplente será el mismo que el especificado anteriormente.

Si ninguno de los ganadores respondiese o fuesen inválidas sus participaciones, el premio podrá declararse desierto.

Para la entrega del premio, el ganador proporcionará a SEMANA una dirección física donde desea recibirlo. El premio será enviado a dicha dirección de forma gratuita, esto es, sin costes de envío para el ganador.

10.- Fiscalidad

El ganador del Premio soportará la tributación que le corresponda, según el caso, por la obtención del Premio, así como las retenciones o ingresos a cuenta que SEMANA deba practicar sobre el Premio, de acuerdo con la normativa aplicable.

11.- Reservas y limitaciones

SEMANA pretende que la competición entre los distintos participantes en el Sorteo se haga con igualdad de oportunidades y con estricto respeto a las normas de la buena fe. Por ello, cualquier utilización abusiva o fraudulenta de estas bases dará lugar a la consiguiente descalificación del participante en el Sorteo. SEMANA queda eximida de cualquier responsabilidad en el supuesto de existir algún error en los datos facilitados por los propios agraciados que impidiera su identificación. Igualmente, no se responsabiliza de las posibles pérdidas, deterioros, robos o cualquier otra circunstancia, imputable a correos que puedan afectar al envío de los premios. SEMANA se reserva el derecho de emprender acciones judiciales contra aquellas personas que realicen cualquier tipo de acto susceptible de ser considerado manipulación o falsificación del sorteo. SEMANA excluye cualquier responsabilidad por daños y perjuicios de toda naturaleza que puedan deberse a la falta temporal de disponibilidad o de continuidad del funcionamiento de los servicios mediante los que se participa en el sorteo, a la defraudación de la utilidad que los usuarios hubieren podido atribuir a los mismos, y en particular, aunque no de modo exclusivo, a los fallos en el acceso a las distintas páginas y envíos de respuestas de participación a través de Internet, o comunicaciones telefónicas habilitadas al efecto. Asimismo, nos reservamos el derecho a efectuar cambios que redunden en el buen fin del sorteo cuando concurra causa justa o motivos de fuerza mayor que impidan llevarlo a término en la forma en que recogen las presentes bases. SEMANA se reserva el derecho a aplazar o ampliar el período del sorteo, así como la facultad de interpretar las presentes bases legales. Asimismo, se reserva el derecho de acortar, prorrogar, modificar o cancelar este sorteo, si concurrieran circunstancias excepcionales que impidieran su realización, comunicando dichas circunstancias de manera que se evite cualquier perjuicio para los participantes. SEMANA no será responsable de los retrasos, pérdidas o deterioros por causas que no le sean imputables. Tampoco responderá de los casos de fuerza mayor que pudieran impedir al ganador el disfrute total o parcial de su premio. Así mismo, SEMANA quedará exenta de toda responsabilidad si concurriere alguno de los casos señalados, así como de cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios que pudiesen ocasionarse durante el disfrute del premio. SEMANA se reserva el derecho de eliminar el sorteo por causa justificada a cualquier usuario que defraude, altere o inutilice el buen funcionamiento y el transcurso normal y reglamentario del mismo. Instagram no patrocina, avala ni administra de modo alguno esta promoción, ni está asociada a ella. La información que los participantes proporcionen, lo hacen a SEMANA y no a Instagram. La información proporcionada sólo será utilizará para las finalidades descritas en las presentes Bases Legales. Mediante la aceptación de las presentes Bases, los participantes desvinculan a Instagram de cualquier reclamación que se pudiera plantear durante el desarrollo del concurso aceptando que es una plataforma totalmente independiente al mismo.

12.- Tratamiento de datos de carácter personal

De conformidad con lo establecido en Reglamento Europeo de Protección de Datos 2016/679 (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, SEMANA, S.L., en calidad de Responsable del Tratamiento, procesará sus datos con la finalidad de gestionar la participación en el sorteo, hacer efectiva la entrega del premio al ganador y/o suplentes y sus consiguientes tratamientos. Sólo conservaremos los datos durante el periodo necesario, de cara a solventar las posibles obligaciones o responsabilidades legales derivadas del Sorteo. Salvo obligación legal o consentimiento expreso por tu parte no vamos a ceder sus datos a terceras personas. En ningún caso tomaremos decisiones automatizadas ni elaboraremos perfiles a partir de los datos personales que nos has facilitado. Asimismo, SEMANA se compromete a tratar en todo momento sus datos de carácter personal de forma absolutamente confidencial y de acuerdo con las finalidades previstas en la presente cláusula, y adoptará las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que garanticen la seguridad de sus datos y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos.

En cualquier momento, los participantes podrán revocar su consentimiento, así como acceder, rectificar o suprimir sus datos, disponer de otros derechos recogidos en la normativa en materia de protección de datos y/o solicitar información acerca de nuestra política de privacidad enviando su petición a: SEMANA, S.L. Avda. de Burgos, 16 – D, 6º A (Madrid), o enviando un correo electrónico a: protecciondatos@semana.es indicando en ambos casos la Ref: LOPD.

13.- Aceptación de las bases.

La simple participación implica la aceptación de las presentes Bases Legales.

14.- Jurisdicción competente.

El Sorteo se rige por la legislación vigente en España y por las presentes Bases Legales. Para cuantas dudas puedan derivarse de la interpretación del presente documento, las partes se someten a la jurisdicción y fuero de los Juzgados y Tribunales de Madrid, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles.