Ares Teixidó (ex de Bustamante) le lanza un ‘consejito’ a Paula Echevarría

Nunca Paula Echevarría habría imaginado que un comentario que quizás dijo sin maldad, iba a generar tanta polémica. Desafortunado fue, eso sin duda, pero la actriz debe estar pensando que ya se ha enterado, a tenor del numero de voces que se están haciendo oír desde entonces. Voces a las que ahora se ha sumado la de Ares Teixidó, ex de David Bustamante. Lo que le faltaba a Paula…

Todo comenzó cuando alguien trató de comparar a Paula Echevarría con una de las influencers más prestigiosas de nuestro país, Dulceida. La actriz trató de echar flores a su compañera para quitarse ella méritos, pero la frase que utilizó no fue la más adecuada. “Es como querer comparar a Dios con un gitano”, dijo.

Las críticas no tardaron en llegar. El bailaor Joaquín Cortés se mostraba indignado con Paula Echevarría y hacía público su enfado en redes sociales: “@pau_eche Ahí se ve el nivel cultural de las personas, la educación, la falta de respeto y sobre todo de humanidad. Llevamos años luchando por promover la igualdad y llegas tú y menosprecias a una etnia que ni conoces”.

“Pocas veces me he sentido tan avergonzado de una persona como de ti ahora…”, continuaba en otra publicación. “Lo que has dicho, el daño que tus palabras causan a muchísimos niños y niñas que te siguen y a otras personas no hay derecho. Y no se arregla con un ‘lo siento’”.

Las palabras de Ares Teixidó sobre Paula Echevarría

No piensa así, sin embargo, Ares Teixidó. La presentadora cree que pedir perdón nunca está de más. En una entrevista realizada por Diez Minutos, Ares fue preguntada por la polémica generada por Paula Echevarría. Trató de quitarle importancia, pero no se ahorró un ‘consejito’ que no ha hecho quedar muy bien a la exmujer de David Bustamante: “No sé si ha pedido perdón o no.Yo lo haría. Yo me he equivocado muchas veces y, evidentemente, cuando te equivocas, hay que pedir perdón”.

Para compensar, otras voces han tratado de echar un cable a la actriz. Ese ha sido el caso de Elena Furiase, quien ha comentado públicamente: “No es el comentario más acertado, pero no creo que Paula lo hiciera con ningún tipo de maldad. Yo tengo mi parte gitana y no creo que ella tenga nada en contra de los gitanos”.