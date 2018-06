Ana Rosa Quintana: “En verano me dedico a ser mamá”

Como ya es tradición, Ana Rosa Quintana se reunió con los periodistas para hacer balance del año profesional antes de irse de vacaciones y dejar su programa a cargo de Joaquín Prat. Charlamos con ella sobre sus planes de futuro, su “nueva vida” tras dejar la productora y algunos de los temas de actualidad en los que se siente especialmente involucrada.

Ana, estás estupenda, has hecho un pacto con el diablo.

Es que tengo buena piel y la adrenalina del trabajo, será por levantarme a las 5,30.

¿Eso no se te hace duro?

Levantarme tan temprano no, me cuesta más acostarme temprano. Pero en mi casa ya hemos cogido la rutina, cenamos pronto y a las 10 nos vamos todos a la cama.

Todos los años te lo preguntamos, pero ¿no piensas en dejar la tele?

No, cuesta retirarse cuando todo va bien. Hemos cumplido 14 años y esta temporada hemos mejorado los resultados, tengo un equipo maravilloso… Ya estoy acostumbrada a esta vida y con una familia que se solidariza.

Entonces no piensas en la jubilación.

¿Eso qué es? No, yo no me pienso jubilar, algún día dejaré el programa pero seguiré haciendo cosas, hay que mantenerse activa.

¿Y la tensión del trabajo?

La tensión la tengo baja, no soy muy nerviosa. A mí este trabajo me estimula, me da vida. Me renuevo cada año.

¿Qué planes tienes este verano?

Lo de siempre, a los niños les gusta ir al mismo sitio y yo me dedico a descansar, a ser mamá, a ir a la compra, a la playa, a cocinar, a estar con mis hijos…

“Me encantaría ser abuela”

¿Te ves ya como abuela?

Me encantaría, pero no me meto en esas cosas. Soy muy respetuosa y creo que las parejas tienen que hacer su vida.

¿Tú has sufrido situaciones de machismo en tu vida?

La verdad es que no, no soy ejemplo para eso, quiero decir, tengo la suerte de haber tenido unos padres que siempre me han estimulado a hacer cosas, a ser independiente… En el trabajo, como periodista, no he sentido acoso ni machismo. Fíjate, lo he sentido un poco más siendo empresaria porque todavía es un mundo de hombres.

Hay mucha polémica sobre una posible entrevista a los miembros de ‘La manada’, ¿tú se la harías?

En estos momentos no, pero más adelante por qué no. Aunque es un asunto que me afecta mucho emocionalmente y creo que personalmente no lo haría. Yo he entrevistado a etarras condenados por asesinato… Creo que se puede entrevistar a cualquier persona, lo que pasa es que este asunto no está juzgado del todo, no es un asunto cerrado.

¿Eres feminista?

Claro, cómo no voy a serlo. Ser feminista es creer en la igualdad de hombres y mujeres, en el sueldo, en el trabajo, en la crianza de los hijos… Mi biografía lo dice, no tengo que demostrar nada.

¿Cómo te mantienes tan estupenda?

Cuido la alimentación entre semana y los fines de semana y en vacaciones “me doy permiso” y procuro llevar una vida activa. Creo que también la mente hace mucho.

¿Cómo te has dado cuenta a los 60 que eras celíaca?

Sólo es intolerancia al gluten, no soy celíaca. Me di cuenta hace año y medio, porque tenía malas digestiones y pensé que tendría algo de estómago, fui al médico y me descubrieron que era intolerancia al gluten.

¿Ha cambiado tu vida?

No, porque hay muchísimos productos sin gluten, ahora me estoy tomando una cerveza que no lleva. No pasa nada y la verdad es que me encuentro mejor, incluso me he deshinchado un poco. No he perdido peso, bueno, un par de kilos, pero es volumen. Me siento fenomenal.

¿Eres partidaria de operarte?

Sí, y de todos los tratamientos que existen, vitaminas, colágeno… y si tuviera que pasar por el quirófano lo haría. Me podría haber operado la nariz, las orejas de soplillo… pero la verdad es que al final me da miedo meterme en un quirófano.

Has hablado con Màxim Huerta, ¿cómo está?

Solo por mensajes, pero está fastidiado, claro, te levantas un día siendo escritor, al día siguiente ministro y luego exministro… Yo creo que tomó la decisión correcta, pero lo digo por él, porque me parece que le hubieran hecho pasar un calvario. Lo digo con todo el cariño.

¿Tú hubieras aceptado ese puesto?

No, yo no quiero ser política.

Este año has dejado la productora y la revista, ¿por qué?

Porque no quería contratos ni compromisos a largo plazo. Ha sido un planteamiento de vida, también necesitaba parar y dedicarme más a mí y a mis hijos, que son preadolescentes y quiero estar con ellos.