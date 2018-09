1 La extraña relación entre Tana y su prima Lucía Rivera

A la puesta de largo de Tana Rivera acudió su amplio círculo de amistades y, por supuesto, su familia más cercana. Sin embargo, no hubo ni rastro de su tío Julián Contreras -ausencia sobre la que Eugenia prefiere no pronunciarse- ni de su prima Lucía, hija de Cayetano Rivera. Lucía cumplirá el próximo diciembre 20 años, Tana, en octubre, 19. Sin embargo, según Eugenia no se tratan demasiado porque la hija de Blanca Romero “es bastante más mayor”, que Cayetana. “La verdad es que mucha relación no tiene porque Lucía es bastante más mayor”, comienza diciendo Eugenia a la pregunta de porqué no estuvo la joven modelo. “Además, yo en la lista de jóvenes no me metí para nada. Era una cosa suya y así fue. De hecho, de mayores estábamos la familia y poquísimos más, o sea, gente que de verdad ha tenido mucho trato con mi hija y la ha visto nacer y ha tenido muchísimo trato con ella estos años. Punto y fin. Lo digo porque si te pasas un poco entiendo que haya gente que se moleste”, prosiguió.