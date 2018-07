Mucho se había especulado durante estos días de la aparición de Álex Lequio en la inauguración del restaurante Miss Sushi, en Alcobendas, localidad cercana a Madrid, del que la empresa del joven lleva la comunicación. Pero tal y como ha informado SEMANA desde un principio, el joven no acudió. Fue su padre, Alessandro Lequio, quien apadrinó el acto en su lugar y habló por primera vez abiertamente de la enfermedad de su hijo.

Visiblemente emocionado, el colaborador de ‘El Programa de Ana Rosa‘ respondió a las preguntas de la gran cantidad de prensa que se congregó en el local y comenzó aclarando la ausencia de su hijo: “Álex no ha podido venir, tenía la intención de hacerlo, pero no solo a esto, quería venir unos días para estar con la familia, para estar en casa, para alejarse del día a día del hospital, pero ayer se lo desaconsejaron por completo. Yo vengo a suplir su ausencia. Entended que me cuesta mantener una sonrisa, pero es lo que hay que hacer”.

¿Estáis asustados?

Es una enfermedad que asusta y no tiene que asustar tanto, pero sí trabajar todos los días con todos los medios a tu alcance.

¿Está respondiendo bien al tratamiento?, ¿lo van a operar?

De momento, estamos en lo que estamos. Lo otro es especular y eso es absurdo. Hasta que no sepamos cómo se desarrolla todo, es absurdo.

¿Cómo está Ana?

Como estaría cualquier madre. Ella es extraordinaria. Y aprovecho para decir que la única mujer que acompaña a mi hijo desde hace dos meses es su madre, no hay nadie más.

¿Por qué en Estados Unidos?

Por su edad, hemos preferido que esté en las mejores manos y las mejores manos encima son las de un español, Josep Baselga. Y es algo que debería llenarnos a todos de orgullo.

Hace poco cumplió 26 años y se le organizó una fiesta, ¿tú pudiste estar?

Yo no pude estar, pero no se le organizó ninguna fiesta. Esta es un enfermedad dura y larga y todos sabéis perfectamente de lo que estamos hablando.

¿Él cómo está de ánimo?

Es maravilloso. Lo está pasando como cualquiera de vosotros con 26 años.

¿Su hermano Clemente está pendiente también de él?

Toda la familia está pendiente, absolutamente toda.

¿Cuándo tienes tú previsto volver a Estados Unidos?

En cuanto me digan.

¿La convocatoria ha tenido alguna estrategia cuando se especulaba con que Álex iba a acudir?

Esta mañana a todo el mundo que me ha preguntado les he dicho que no iba a venir y por eso estoy yo aquí, porque él me ha pedido que viniera. Nada más.