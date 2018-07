Alba Carrillo sigue jugando a los dardos envenenados

Alba Carrillo siempre se ha caracterizado por ser una mujer sin pelos en la lengua, aunque la sinceridad y espontaneidad de la modelo le hayan jugado -en más de una ocasión- alguna mala pasada.

Desde hace tiempo mantiene un contencioso con una de sus ex parejas, Fonsi Nieto, y padre de su hijo, Lucas, que lejos de arreglarse parece recrudecerse aún más.

En su último acto público, un carrera solidaria en el Circuito del Jarama de Madrid, Alba explicaba a los medios que la situación sigue igual y que ya no le duele. Ella segura que siempre ha intentado que la relación fuese buena por el bien de su hijo.

Respecto a la actual pareja de su ex marido, Feliciano López también ha tenido alguna perrita. Ante las declaraciones de Sandra Gago de que ella no iba a protagonizar eventos de prensa, algo que no se ha cumplido, la modelo le pide que sea coherente y que mejor se quede callada. También ha tenido alguna palabra para la madre de Feliciano, a la que ha llamado “doña croqueta”.

