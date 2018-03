Paula Echevarría habla de Miguel Torres por primera vez: “Es más guapo por dentro”

Durante mucho tiempo, Paula Echevarría negó haber encontrado de nuevo el amor tras su separación de David Bustamante, cuando comenzaron a sonar los rumores sobre una posible relación con el futbolista Miguel Torres.

De la negación, pasó al silencio, y del silencio a las citas románticas en hoteles y apartamentos que ni él ni ella quisieron esconder. Hasta en tres ocasiones fueron vistos Paula Ehevarría y Miguel Torres entrando y saliendo (eso sí, siempre por separado) de sus diferentes ‘niditos’ de amor.

Ahora, Paula Echevarría ha dado un paso más y ha hablado por primera vez del futbolista con la que se relaciona. Lo hizo durante la pasada gala de los Fotogramas de Plata a la que Paula acudió, como siempre, muy guapa, luciendo un precioso vestido blanco de Alicia Rueda.

La actriz no dudó en realizar unas declaraciones a Diez Minutos. En ellas confirmó que se ha dado cuenta de que no se tiene que esconder: “Si me pillan, me han pillado”, dijo segura de sí misma y de sus actos.

Además, Paula Echevarría dedicó unas bonitas palabras a Miguel Torres, cuando alguien destacó la buena planta del futbolista: “Es muy guapo, sí. Pero es más guapo por dentro”, confesó, dejando claro por primera vez que la relación entre ambos es un hecho y que la actriz se siente profundamente atraída por el físico y la personalidad de Torres.

No es la única en esta historia que ha hablado. El mismo medio mencionado ha hablado con el entorno del futbolista, quien ha asegurado que Torres está feliz de compartir ahora parte de su vida con Paula Echevarría.