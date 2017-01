Victoria Beckham ha publicado esta carta en la edición británica de Vogue y comienza contando cómo tuvo que luchar como adolescente para encajar en el colegio, donde fue sometida a ‘bullying’ por su peso (“Siempre te dolerá que la gente haga comentarios sobre tu peso, seguirá molestándote (…) las mujeres somos muy duras con nosotras mismas”), su aspecto y su piel (tenía problemas de acné). La diseñadora afirma que esta experiencia le sirvió para aceptar sus imperfecciones como niña.

La que fuera cantante de las Spice Girls reniega de sus operaciones de estética y de las dietas excesivas: “Todo lo que he hecho ha sido una señal de mi inseguridad”.

En particular, destaca Victoria su operación de aumento de pecho, de la que ahora se arrepiente: “Probablemente debería avisarte: no hagas tonterías con tu pecho. Lo he negado muchos años, pero fue una estupidez, una señal de mi inseguridad. Celebra lo que ya tienes”.

Victoria Beckham, que se ha convertido en un referente en el mundo de la moda afirma: “Aprende a aceptar tus imperfecciones y deja que tu piel respire un poco, ponte menos maquillaje. ¡Y no se te ocurra dejar que un maquillador te afeite las cejas. Los efectos duran toda la vida. Serás adicta a la laca toda la vida”.

Victoria ha hablado en profundidad sobre cuestiones como el peso de la fama, el matrimonio (se recomienda a sí misma ser paciente, morderse la lengua y apoyar a su marido) o la creación de su propia firma de moda, que ahora es un éxito.