Vicky M. Berrocal: “En el amor no soy exigente, me vuelvo una ‘perita en dulce'”

A punto de cumplir 44 años el próximo 11 de marzo, la diseñadora quiere cambiar su estilo de vida. Además, el día de su cumpleaños es un momento muy especial para ella, ya que su expareja El Cordobés se verá en un ruedo por primera vez con su hermano Julio Benitez. Vicky no sabe si todavía podrá asistir al gran evento, pero si que está muy feliz por la noticia.

También ha hablado sobre su vida personal. Y afirma que sigue soltera, a pesar de que asegura que “Siempre hay alguien. Quiero una mirada, emocionarme y reír”. Y es que se ha centrado durante estos años en su hija Alba, que actualmente vive fuera de España, y en sus proyectos profesionales, con su firma de ropa. Te enseñamos mucho más.

¿Cómo llevas la distancia con Alba?

Mal, sacrificios como madre los hacemos todas. Pero me cuesta, el padre está con Virginia y sus hijos y es mucho más fácil. Él la veía cada dos semanas… pero ella vivía conmigo.

Últimamente hablas mucho de desamor en Instagram… ¿algún hombre ha entrado en tu vida y se ha ido?

Hace 5 o 6 años que no me veis con una pareja estable, pero en ese tiempo tienen que aparecer cosas. Necesito emocionarme y sentir. Quiero una mirada, reírme y una emoción. Sí que ocurren, pero yo también he dado prioridad a muchas cosas como el trabajo y mi hija.

¿Eres muy exigente en el amor?

No, no soy nada. La gente piensa que sí por mi carácter pero me vuelvo una “perita en dulce”.

¿Puedes decir que estás en un momento en el que el amor te sonríe?

Siempre hay alguien. Puede haber momentos en los que te emocione alguien, le veas o no le veas. Yo he llegado a amar sin conocer.

¿Te cuesta enamorarte?

No, no me cuesta. Sé lo que quiero. Y cuando lo encuentro, lo encuentro. Después hay muchas dificultades. Tampoco me doy el tiempo. Pero tampoco te voy a decir que no he roneado…

Y que mejor regalo el día de tu cumpleaños que el mano a mano de El Cordobés y Julio Benítez… ¿Irás a verlos?

Veremos a ver que hago de aquí al 11 de marzo. Creo que es un día importantísimo. Me llenó de ilusión que fuera también el día de mi cumpleaños. Manuel me sigue emocionando, cada día lo admiro más y valoro más ese alma tan linda y ese olvidar el pasado. Esa facilidad de hacer las cosas difíciles tan fáciles. Cuando me lo contó dije “no puede ser”. Manuel va a torear con su hermano y se van a ver por primera vez y no sé qué ocurrirá.

¿Sabes qué le ha aparecido al padre?

No, no tengo constancia. Pero yo conociéndolo creo que tiene que estar feliz. Creo que también ha habido una lucha ahí y espero que el tiempo me de la razón. Creo que hay un pedazo de tío y un corazón gigante dentro de sus locuras y de sus arrebatos.

¿No te cuesta mantenerte en silencio?

Sí, pero no soy la indicada. Al final siempre tengo la información de todos ellos y me veo muy en esta historia pero no soy la protagonista de ella. Cuando ellos hablen de verdad, ya vendré yo detrás.

Puedes ser una buena mediadora…

Puedo ser la perfecta mediadora… Hay que confiar de que las cosas pueden salir. Creo que Julio está rompiendo a bien y creo que quiere formar parte de la vida de su hermano. Por lo menos profesionalmente, personalmente ya se verá.

¿Has intentado mediar ahora entre padre e hijo?

Hablamos de hace mucho años. Pero creo que no es necesario. Doy un voto de confianza.