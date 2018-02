El verdadero motivo de la hospitalización de Manolo Santana

Manolo Santana se encuentra aún ingresado en un hospital de Marbella, Málaga. A sus 79 años, el ex tenista será intervenido de una operación de hernia inguinal, una intervención que tiene programada desde hace unos meses. Este hecho ha obligado a aplazar el acto de nombramiento como Hijo Adoptivo de Málaga, que se iba a celebrar el mismo viernes de la operación.

“Me encuentro perfectamente. Acabamos de celebrar la eliminatoria de Copa Davis preciosa en Marbella y con un ambiente increíble, y hasta el propio presidente de la Federación Internacional ha quedado impresionado”, ha dicho Manolo Santana a EFE desde el hospital.

A pesar de lo que se ha dicho, Manolo Santana se encuentra en el hospital junto a su mujer, Claudia Rodríguez.

El ingreso ha obligado a posponer el acto de Hijo Adoptivo que iba a tener lugar este próximo viernes. Fuentes municipales han explicado a EFE que se propuso que alguien asistiera al acto en nombre del ex tenista, pero que los otros dos homenajeados, Vicente Del Bosque, ex selecionador de fútbol, y Sergio Scariolo, jugador de baloncesto, han preferido esperar a que Manolo Santana se recupere de la operación y celebrar el acto junto a el ex tenista.