Una gran pérdida para Beatriz Luengo

Beatriz Luengo acaba de anunciar a través de su Instagram la gran pérdida que ha sufrido esta semana. “Ayer murió mi compañera de viaje y amiga fiel… me recibió cada día de su vida durante 14 años con la misma felicidad que el primer día al entrar por la puerta. Cuidó de mi bebé y durmió debajo de la cuna cada noche para protegerlo. Allí donde esté seguro que lo seguirá haciendo 🙏 Dios mío cuanto amor nos dan los animales y que vacío dejan… Día muy triste para mi 😢”, escribía junto a una instantánea de su mascota.

La cantante está viviendo una de las etapas más especiales de su vida, ya que está disfrutando al máximo su paso por ‘Tu cara me suena’, donde coincide con Lorena Gómez, Rosa López, entre otros, lo que le ha hecho volver a España después de un tiempo fuera de su país.

Esta triste noticia contrasta con la otra buena noticia que dio a través de las redes sociales, la del lanzamiento de su nuevo single. “Y lo prometido es deuda!!! Mi portada del single!!! 😭😂 #Masquesuerte featuring @chuinavarro@reikmx ❤ después de compartir juntos #Laleydenewton que tiene casi 8,000,000 de streamings en Spotify y 10,000,000 en youtube. Una de las canciones más bonitas que he escrito que creció en redes y YouTube sin apoyo de nadie, sólo del tiempo y las personas. Ni siquiera tuvimos un vídeo oficial ni un vídeo letra y YouTube enseguida se llenó de miles de versiones de gente mágica que la reinterpreta dándole sentido a mi trabajo”, comenzó escribiendo emocionada.

“Este tema ‘Más que suerte’ habla de esa suerte que andamos buscando, esa suerte que llamamos, insistimos, reclamados, sonreímos y gritamos. Un día giras la cabeza despacito… y está ahí, siempre estuvo y no la habías visto, vestida de dar sin recibir, de hombro en que apoyarse, de no te rindas. Esa suerte que tiene nombre y apellidos, la verdadera, la que no es efímera. Para vosotros porque sois SUERTE para muchos, porque dedicáis tiempo, sonrisas y likes a otros con generosidad. Gracias por existir mis queridas suertes ❤ #lavidaesesperar #creer #fe #lucha #paciencia #amor“.

¡Ánimo Beatriz!