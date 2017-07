Una de cal y otra de arena para Isabel Pantoja

La vida no termina de sonreírle a Isabel Pantoja. Tras su salida de prisión y su vuelta a los escenarios parece que cada buena noticia que le llega tiene su réplica negativa prácticamente a la vez.

El huracán que arrasó su vida llegó de la mano de su relación con, un todavía casado y alcalde de Marbella, Julián Muñoz. Isabel Pantoja pasó de ser la viuda de España a la cantante que rompió uno de los matrimonios más consolidados de la Costa del Sol menos moderna y más dorada a la vez. Mayte Zaldívar de plató en plató aireando las intimidades de la pareja, hablando de bolsas de dinero… y Julián e Isabel tan sonrientes, tan dientes dientes que nada hacía presagiar el desastre en el que terminaría la relación más polémica de la Pantoja.

Años, juicios, estancias en prisión y una hija díscola después, la viuda de Paquirri podría estar viviendo un momento personal tranquilo de no ser por los acontecimientos que la rodean.

Su íntimo y fallecido amigo Juan Gabriel fue el encargado de producir el disco que ha traído de vuelta a la artista a los escenarios y, aunque la acogida no ha sido tan cálida como el entorno esperaba, Isabel está de gira por España y sus conciertos están reuniendo a numerosos fans que dan a la artista el ánimo necesario para salir adelante.

Su hija Isa, que llegó a la mayoría de edad embarazada y se convirtió en una de las protagonistas de la actualidad rosa del país, va hilando escándalo con escándalo y si hace apenas unos meses estaba a punto de firmar el divorcio con Alejandro Albalá a la par que empezaba una relación con un joven con un amplio historial policial, la historia ha dado un giro radical y ahora ha sido precisamente con su marido, del que parece estar más enamorada que nunca, con el que ha viajado hasta Perú donde ha dado una entrevista acerca de sus orígenes y, se suponía, iba a conocer por fin a su madre biológica.

Por suerte para Isabel no todo son disgustos ya que, tal y como contamos en Semana, su hijo Kiko la va a hacer abuela por cuarta vez. El único hijo de Pantoja y Paquirri parece que ha encontrado con Irene Rosales la estabilidad que no tuvo con ninguna de sus numerosas ex parejas y es que, tras muchos años dando tumbos sentimentales y profesionales, el joven ha encontrado en la música su pasión y ha decidido dedicarse a ello en serio.

Isabel ya es abuela de Francisco, hijo de Kiko con Jessica Bueno, de Alberto, único hijo de su hija Isabel con Alberto Isla, y de Ana, la hasta ahora única niña de la casa. A falta de unos meses para conocer el sexo del futuro nuevo miembro del clan Pantoja, seguro que Isabel se apoya en esta buenísima noticia para dejar atrás sus peores recuerdos.