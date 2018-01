La cantante Barei sufre un duro revés por parte de TVE

El próximo martes, tras la gala de Operación Triunfo, tendrá lugar un programa en RTVE para dar a conocer las canciones que irán a Eurovisión 2018. La cadena baraja 200 canciones, cada una compuesta tanto por artistas consagrados como noveles de nuestro país.

La representante española en Eurovisión 2016, Barei, ha propuesto hasta un total de 10 canciones para que sean cantadas por uno de los finalistas de OT en el próximo certamen que tendrá lugar en Lisboa. Pero hace poco RTVE y la propia Barei confirmaban que todas sus composiciones habían sido rechazadas por la cadena.

“He parado mi carrera en Navidad con la intención de hacer canciones a medida para ellos, pero nos han dicho que no”, decía decepcionada la cantante.

“He estado un mes, he parado todo lo que tenía que hacer para componer para OT, pero no me han elegido ninguno de los temas. Hemos mandado 10, pero al final ninguno. He estado currando mucho para OT. Una pena”. La decepción de la cantante es más que palpable. Asegura que ha compuesto las canciones a medida de cada candidato, y hasta ha aparcado sus compromisos para llevar a cabo este, para al final, nada.

Otra artista que compuso un tema para los chicos de OT y Eurovisión fue la cantante Zahara. Ésta compuso una canción que también ha sido rechazada, y explicó en redes sociales que se lo esperaba debido a su reciente maternidad y al poco tiempo que tuvo para prepararla. No obstante, Zahara si que participará en el programa que emitirá la web de RTVE, el próximo martes, justo antes del reparto de temas.