Trucos para no engordar en Navidad

Desayuna

Evita ir a la comida o cena en ayunas. Muchas veces nos reservamos para la cena intentando comer lo mínimo posible durante el día, esto no es bueno ya que llegarás a la cena con más hambre, por lo que comerás mucho más.

Nuestro consejo: En estas fechas, teniendo en cuenta todas las comidas, el desayuno es la opción más saludable. Opta por un desayuno de avena, rica en fibra, será esencial para mejorar el movimiento intestinal y sentir más saciedad.

Dulces, a raya

Los polvorones, turrones, y bombones están reservados para los días de fiesta, los días que no sean festivos intenta mantenerlos lejos. Aunque son típicos de Navidad y están deliciosos modera su consumo.

Nuestro consejo: Si se ingieren demasiados aumentarán los niveles de azúcar en sangre y también nuestro peso. Además, ralentizará el metabolismo.

Un plato

Las comidas suelen ser muy variadas en Navidad entre entrantes, primeros platos y segundos platos. Lo mejor es que te centres en el plato principal y procures comer poco del resto de alimentos.

Nuestro consejo: Modera los entrantes y postres que son los que más calorías suelen aportar.

Alcohol

Aunque no lo creamos, el alcohol nos aporta una gran ingesta calórica, sobre todo los licores de alta graduación. Si no te puedes resisitir a tomar una copa, es preferible optar por los vinos. Un vaso de tinto contiene unas 75 kcal. y uno de blanco 85.

Nuestro consejo: Si quieres controlar SU INGESTA toma agua entre las copas para reducir el riesgo de los efectos nocivos del alcohol. El agua hará que nos llenemos y no ingiramos tanto.

Cocina lo justo

Cuando tenemos reuniones navideñas aplicamos el típico “mejor que sobre, que no que falte”. ¡Error!, cocinar mucho hace que luego sobre comida y que la guardemos para el día siguiente.

Nuestro consejo: Esto Conlleva que comamos de más dos días seguidos. Con uno es suficiente, deja los tuppers guardados.

Refrescos, no

Ojo con los refrescos, el alcohol no es la única bebida perjudicial para nuestro organismo. Los refrescos pueden causar caries, problemas renales, obesidad, osteoporosis o diabetes entre otros.

Nuestro consejo: Contienen edulcorantes y azúcar, así como otros saborizantes. Los más calóricos son la gaseosa, los de limón y la cola.

Postres caseros

Aunque es difícil resistirse al roscón de reyes o a los bombones, son mejor opción los postres caseros, ya que serán más saludables que los industriales. ¿Qué tal un flan o una macedonia?

Nuestro consejo: Consumir demasiados afecta a nuestro cuerpo más de lo que imaginamos. Aumenta nuestro peso, eleva los niveles de azucar en sangre y relentiza el metabolismo.

Bebidas digestivas

Estimula la digestión y evita la acumulación de grasa tomando infusiones, o agua con limón, tienen propiedades desintoxicantes.

Nuestro consejo: ¿Un smoothie? Bate 2 puñados de espinacas, el zumo de 1/2 limón, 1/2 cucharada de jengibre, 1/2 mango, 1 1/2 taza de agua y 3 rodajas de piña.