Tres señales y unas contundentes fotos que indican que Mar Flores y Elías Sacal han roto

La relación de Mar Flores y Elías Sacal ha sido durante meses una montaña rusa de idas y venidas que ahora, tras las últimas señales que ambos han dado, parece que está finiquitada.

Desde que comenzara su relación a finales de 2016, las informaciones sobre rupturas y reconciliaciones en torno a la pareja han sido constantes. Pero ¿por qué ahora su separación parece definitiva?.

En primer lugar, ambos se han dejado de seguir en Redes Sociales. Si antes se animaban a intercambiar mensajes de amor en público a través de Instagram, ahora Mar Flores y Elías Sacal han dejado de seguirse en sus respectivas cuentas.

Por otro lado, hace bastantes semanas que no se ve a la pareja junta. La última vez que pasearon su amor en público fue en el mes de diciembre de 2017, cuando acudieron juntos a la corrida de toros en la que participó Enrique Ponce en la Monumental de México. Desde entonces, no ha vuelto a haber una imagen.

Por si esto fuera poco, el pasado 26 de febrero, con motivo del cumpleaños de sus hijos mellizos, Mar Flores decidió publicar una fotografía para celebrar esta fecha tan señalada. Pero no eligió una cualquiera. De entre las cientos que Mar poseerá junto a sus retoños, decidió publicar una en la que no aparece sola junto a ellos, sino acompañada por el padre de los niños, Javier Merino: “Siete años han pasado ya desde que los mellizos llegaron a nuestra vida!! 7 años de amor y alegría. Una de las mejores cosas que me ha dado la vida !!”, escribió junto a la imagen donde se ve a una idílica familia.

Estas tres señales podrían indicar que, efectivamente, la historia de amor de Elías Sacal y Mar Flores ya es pasado.

Pero si ha habido algo que ha terminado de confirmar esta suposición, ha sido la publicación de unas fotografías en las que se puede ver a Elías Sacal en compañía de una imponente rubia y en actitud muy cariñosa. Las imágenes, publicadas por Look, pertenecen a un reciente viaje a Suiza que Sacal ha realizado para tomarse unos días vacacionales.

El empresario ha estado rodeado de buenos amigos, pero también de esta mujer, llamada Natalie Lefevre, licenciada en Administración de Empresas por la Universidad de Houston y directora de asuntos corporativos en Euronews.

Después de esto ¿Nos puede quedar alguna duda?