Tras Terelu Campos… Carmen Borrego desvela cómo vivió la muerte de su padre

Carmen Borrego no para de aparecer en televisión. Después de ser una de las caras conocidas de ‘Las Campos’, la hija pequeña de María Teresa Campos no deja de pisar diferentes platós de Telecinco. Pues bien, después del momento tan emotivo que vivió su hermana Terelu Campos el martes al recordar a su padre fallecido, su hermana Carmen confiesa cómo vivió ella el fallecimiento de su padre.

“Para mí es triste, porque es un tema que nos ha marcado en nuestra vida. Mi hermana y yo éramos muy jóvenes. En nuestra familia nunca ha sido el fallecimiento de mi padre un tema tabú. Hace 34 años que mi padre falleció, y no tiene sentido hablar de esto después de tantos años. Una desgracia de este tipo cada uno lo vive diferente. Yo con mi padre tuve algo especial, era su ojito derecho. La última que habló con mi padre fui yo”, ha explicado Carmen Borrego al comienzo del programa.

El día anterior, su hermana Terelu Campos se emocionaba al recordar cómo vivió el fallecimiento de su padre, que murió el 23 de julio de 1984, tres años después de que le nombraran director de la nueva emisora de RNE: “Estaba muy contenta por él, se ganó el puesto de todas todas, desde su trabajo en Málaga”.

“Nosotros nos vinimos a Madrid en 1981, tres años antes”, comentó Terelu Campos, quien manifiesta que tiene recuerdos muy bonitos de su padre en Madrid, en la cafetería Nebraska de Madrid, por poner un ejemplo, después de que ellas dejaran Málaga para instalarse en la capital.

Sobre la muerte de su padre, Terelu Campos ha manifestado que “nunca he hecho responsable a nadie, porque no lo hay. He tenido la absoluta seguridad de que nadie era responsable”. Para la presentadora fue un golpe durísimo: “Necesité ayuda después, más adelante. Tuve una temporada que no salía, no me movía, no quería ir a ningún lado… y sufría ataques de ansiedad“.