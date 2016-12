Toño Sanchís desvela cómo vivió su ingreso hospitalario

Toño Sanchís ha vuelto a dar la cara. De nuevo, en ‘El programa de AR’, aunque esta vez frente a los colaboradores del programa, y no sólo con Ana Rosa Quintana, que le entrevistó la pasada semana. “Ella tiene un problema administrativo conmigo. No he estado en mi vida en un juzgado, para mí es un tema muy serio para jugar y hacer shows televisivos. No se ha hecho nada nunca sin el consentimiento ni la aprobación de esta persona. Me pide ese dinero en una situación en la que ella está muy mal, en el que no se encuentra con futuro... Son sus papeles, y yo los respeto. No he tenido un juicio todavía. No he hecho un show. Se me ha insultado, que mi mujer se va a marchar de casa…”, ha comenzado diciendo el representante.

El representante ha recalcado de nuevo lo mucho que ha mentido Belén Esteban: “Ella no ha querido sentarse conmigo. Miente desde el principio. Éramos un gran equipo y solo con mirarnos, sabíamos qué teníamos qué decirnos. Recibí un WhatsApp larguísimo, despidiéndose de mi. Quise hablar con ella a solas, pero no pude”.

Además, parece que siempre ha habido una persona en medio de ellos, algo que podría haber perjudicado su relación: “Hay que ir de cara, no poner gente de por medio como ha hecho siempre. Se le ha dado toda la documentación que le corresponde. Lo otro es ciencia ficción. Llevamos hablando de esto un año. Yo voy de cara. Mi mujer está al tanto desde el minuto 1″.

En su segunda aparición en televisión, Toño Sanchís ha explicado lo mal que lo pasó en su ingreso en el hospital, que coincidió con el paso de Belén Esteban por el plató del ‘Deluxe’, donde explicó las razones de la ruptura con su representatne. “No te puedes hacer idea en el estado en el que yo estaba. Fue un viernes horrible. Llevaba una semana sin dormir. De la noche a la mañana, empiezan a irse representados sin ningún tipo de explicación. Me fui a mi casa con mi primo, sin entender nada, insultándome… No podía dormir, ni comer. Lo único que quería era descansar. Me puse a tomar pastillas para dormir y se me fue la mano. No me acuerdo de todo, lo que recuerdo es que estaba en el hospital, con mi mujer, que era la primera vez que la veía llorar. Entro en un protocolo de intento de suicidio. En ningún momento me quise suicidar, y tuve que hablar con un psiquiatra”.





Las razones de la ruptura

Toño Sanchís no ha dudado a la hora de explicar los motivos de la mala relación con Belén Esteban. “Se crea un problema muy grande cuando Belén Esteban sale de ‘GH VIP’, y hubo un gran problema con la productora para la que ella trabaja. Yo le dije que teníamos que hablar”.

Además, ha hablado de la pareja de ‘la princesa del pueblo’: “A mí me da igual, Miguel acabará siendo una víctima. A mí lo que no me da igual es ella, cómo puede ser tan mala gente, cómo elude sus responsabilidades y echarme la mierda a mí. El titanic se hunde por su mala cabeza. Ella se va a arrepentir el día de mañana. La justicia hablará y me dará la razón”.