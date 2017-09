Toño Sanchís se pronuncia: “La relación de Andrea con María José es más de lo que parece”

La polémica entre Belén Esteban y María José Campanario sobre la filtración de unos mensajes de Andrea a la mujer de Jesulín sigue dando que hablar. La colaboradora se mostró muy enfadada al respecto, y ahora es su exrepresentante el que da su opinión al respecto.

“He vivido que ha habido una buena relación entre Andrea y María José. María José hace de puente entre la niña y su padre. La relación de Andrea con María José es más de lo que parece”, ha desvelado Toño Sanchís en ‘El programa de Ana Rosa’, algo que ha llamado la atención de sus compañeros.

“Ella me decía que tenía relación con su padre, pero que no quería contárselo a su madre. Esa niña es un 10, es un cielo, es cariñosa…”, confesaba.

Toño Sanchís ha atacado con contundencia a Belén Esteban en toda esta polémica: “Belén Esteban vuelve a mentir sobre lo que dice de que no existe relación entre la hija y su padre. A Belén no le interesa que esta relación sea buena”, ha comentado rotundo.

Ahora hay que esperar a ver cómo le sientan a Belén Esteban estas nuevas declaraciones de Toño Sanchís, con el que ya no tiene ninguna relación, ni profesional ni personal.

Tras protagonizar uno de los momentos más llamativos de la televisión en el plató de ‘Sálvame’, Belén Esteban quiso aclarar de nuevo su enfado tras la filtración de los mensajes de su hija. Lo ha hecho en ‘El programa de AR’ de una forma muy contundente.

“Me quiero explicar. Me podéis preguntar lo que queráis. Cuando vi el whatsapp no sabía qué whatsapp era. Esta señora no tiene que sacar la nota de Selectividad de mi hija. Mi hija no tiene contacto con su padre, pero claro que quiere a su padre. A mí lo que me saca de mis casillas es que utilice a la niña”.