Toño Sanchís, ‘puñalada’ a Belén Esteban: ¿hasta dónde va a llegar?

Joaquín Prat ha manifestado que Toño Sanchís, colaborador del programa presentado por Ana Rosa Quintana, va a publicar una biografía no autorizada de Belén Esteban. El que fuera su representante ha matizado esta definición y ha dicho que se trata de un libro en el que cuenta la relación entre un representante y su representado, en este caso, la relación entre ‘la princesa del pueblo’ y él.

Ante esta contestación Joaquín Prat ha vuelto a concluir que sí se trata de una biografía no autorizada de Belén Esteban, algo que no debe de gustar mucho a la que fuera su representada. De hecho, ahora mismo tienen todas las espadas en alto ante su inminente juicio en el que dirimirán sus diferencias de manera definitiva.

Toño Sanchís ha manifestado que le habían hecho esta oferta y que ha sido esta Semana Santa cuando tomó la decisión de aceptarla. Ahora habrá que esperar para ver el contenido de este libro que podría levantar ampollas…

De momento ha dicho que “no voy a escribir desde el rencor…” El libro se lo ofrecieron hace tres años, pero no lo vio claro. Ahora ha retomado la idea, cuando más editoriales se han interesado. “Se lo comenté a Lorena, mi mujer, y no le pareció mal“.

“No voy a escribir desde el odio, sino desde el dolor”, ha dicho, “Comenzará en Tenerife (cuando comenzó su relación contractual) y llegará hasta el juicio. Ya ha empezado a escribir y está hecho con mucho cariño“.

“No tiene que estar preocupada, porque son situaciones reales y muchas de ellas las ha vivido ella”, ha comentado.

“No soy responsable de los gestos o las palabras que ha dicho Belén. He estado con ella diez años. No me siento con responsabilidad de lo que ha hecho“, ha comentado.

“Me da mucha pena esta situación porque la he querido muchísimo. He dejado parada cualquier cosa cuando me llamaba para estar ha su lado”, ha manifestado.

Hay dos fechas de publicación Navidades o la Feria del Libro del año que viene.