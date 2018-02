Toñi Moreno desvela un oscuro episodio de su pasado: “Estuve encarcelada en Bolivia”

Toñi Moreno no sólo logra arrancar declaraciones sorprendentes a todos sus invitados de ‘Viva la vida’. Si estas no llegan, no pasa nada, ya está ahí ella para darlas.

Esto es lo que ha ocurrido cuando entrevistaba a Quique San Francisco. Toñi ha invitado a Quique a jugar un juego. Le ha dado una paleta por la que un lado estaba escrita la palabra ‘SÍ’ y por el otro la palabra ‘NO’.

A cada pregunta de Toñi Moreno, Quique San Francisco tenía que mostrar la afirmación o la negación, no antes sin haber prometido total sinceridad.

Una de las preguntas ha sido la siguiente: “¿Has pasado alguna vez la noche en un calabozo?”. Quique San Francisco ha contestado que sí. Lo que nadie esperaba es que Toñi confesara que ella también.

“Yo he estado en los calabozos de Plaza de Castilla”, ha comentado el actor. “Yo en esos no”, ha respondido Toñi. “Pues yo he sido socio honorífico”, ha dicho San Francisco con gran sentido del humor, tras lo cual ha explicado los motivos de sus ingresos carcelarios: “No es que haya matado a nadie ni nada de eso. Lo que ocurre es que yo pasaba de las citaciones del juez, y si haces eso inmediatamente te ponen en busca y captura. Llegué a pasar por el calabozo unas 6 veces. Me trataban muy bien, la verdad… ya me conocían”.

Toñi también ha querido sincerarse con Quique San Francisco y ha explicado dónde y por qué ella también durmió entre rejas: “Lo mío fue en Bolivia. Yo estaba trabajando y en un momento tuve que esconder una batería de una cámara, así que me la escondí ahí… ahí abajo… en mis partes. Pero me la pillaron”.