Todos los detalles de la boda de Fonsi Nieto y Marta Castro

Fonsi Nieto y Marta Castro están a punto de convertirse en marido y mujer. La pareja contraerá matrimonio el próximo 30 de abril en Ibiza, rodeados de familiares y grandes amigos, que se desplazarán a la isla pitiusa para vivir junto a la pareja un gran fin de semana, puesto que la boda durará nada más y nada menos que tres días.

La celebración de esta boda comenzará con una divertida fiesta de disfraces en el hotel Pikes de Ibiza, resort en el que solía alojarse Freddy Mercury. Sin embargo, no todo va a ser fiesta en los días previos a la boda, puesto que también se celebrará una cena familiar, en la que la pareja podrá estar con sus seres queridos antes del ‘sí, quiero’.

A pocos días del gran día, Marta Castro ha compartido con sus seguidores de Instagram las originales invitaciones de la boda. “¿Cómo son de ideales nuestras invitaciones de boda? Igual está fatal que lo diga yo 🤣🤣🤦🏼‍♀️, pero es que son perfectas!! 😍😍

Mil gracias Alfre, a ti y como no, a todo tu equipo por un trabajo espectacular @alfredo__sm @fishingeye.es, por hacer las invitaciones más bonitas del mundo, completamente hechas a mano, sobre, lacre… Aquí os dejo la muestra de ese trabajo tan maravilloso que habéis hecho! Gracias!!! ❤️❤️”, ha escrito junto a la instantánea.

Unas semanas antes de que compartieran las invitaciones de boda, Marta Castro anunció que ya contaban con las alianzas de boda. La pareja ha contado con la firma ‘Moon Diamonds’: “💍💎gracias!!!! @moon_diamonds_madrid ya tenemos nuestras alianzas en marcha!! #rectafinal 30-04-17 ❤ @fonsinieto10“.

Entre otros los detalles que esperan los invitados en la boda, cabe destacar que la pareja ha encargado una bola de luces de unos 250 kilos, y sorprenderán a sus invitados con un mapping en 3D, según Fonsi y Marta han declarado en ¡Hola! Durante la celebración de la boda, la pareja colocará unas 2.000 velas para iluminar los caminos. Lo que aún se desconoce es el lugar que la pareja ha elegido para la luna de miel.

En cuanto a los invitados, serán muchos los que no quieren perderse este gran día para la pareja. La que aún no sabe si asistirá o no es Laura Matamoros, gran amiga de la novia, que se encuentra en Honduras, preparada para ser concursante de ‘Supervivientes’, que se estrena este jueves en Telecinco. ¿Saldrá antes de que se den el ‘sí, quiero’? Habrá que esperar para saberlo…

Otras que están invitadas a la boda son las ex de Fonsi Nieto, Alba Carrillo, Elsa Pataky y Ariadne Artiles, que ya han declinado la invitación para dejar el protagonismo a la pareja. El que sí tendrá un papel importante en el boda será el pequeño Lucas, el hijo que Fonsi Nieto tuvo fruto de su relación con Alba Carrillo.

El pequeño Lucas ya está instalado junto a su padre, puesto que su madre y su abuela se encuentran en Honduras. El fin de semana pasado, sin ir más lejos, padre e hijo disfrutaron de un plan de lo más divertido: un día en el parque de atracciones Warner de Madrid: “Pues parece que nos hemos mojado un poquito hoy en #parquewarner 🌊”, escribía divertido.