El tierno mensaje de Alba Carrillo a Fonsi Nieto tras reencontrarse con su hijo Lucas

La pasada noche del jueves se vivió una intensa gala final de ‘Supervivientes’ en el que José Luis se proclamó como merecidísimo ganador de esta edición imponiéndose a Alba Carrillo. Pero dejando de lado los premios económicos, recibieron un triunfo más importante: reencontrarse con sus seres queridos.

Lo que no se esperaba Alba Carrillo cuando puso un pie en el plató era quien iba a estar en una de las salas VIP esperando a recibirla con un montón de regalos. Jorge Javier fue el encargado de darle la feliz noticia: “Detrás de esa puerta hay una persona que tienes muchísimas muchísimas ganas de ver. Ni te vas a creer que está detrás de esa puerta, pero está. Te voy a dar una pista. Esa persona es alguien que no puede salir en pantalla”, dijo el presentador haciéndose referencia a Lucas, el hijo de Alba, fruto de su relación con Fonsi Nieto. Alba en ese momento se derrumbó y se emocionó al saber que en unos minutos podría abrazar a su hijo tras más de tres meses alejado de él.

A la salida del reencuentro, Alba estaba eufórica. Repleta de felicidad y con una sonrisa digna de enmarcar. Con una corona de reina de ‘Supervivientes’ y con una camiseta que le hizo su hijo y en la que se pudo enfundar, a pesar de ser el pequeño, Alba salió agradecida y visiblemente feliz. “Lo ha visto todo. Me ha dicho que su favorita es mamá y después Iván y José Luis, que le hizo mucha gracia cuando el pulpo picó a José Luis, que me ha visto tirarme del helicóptero… se lo sabe todo”, confesó Alba.

La modelo quiso aprovechar y agradecer al padre de su hijo el momentazo que le hizo pasar: “Quiero darle las gracias a Fonsi porque sin él esto no hubiera sido posible y me ha hecho mucha ilusión. No me lo esperaba”. A pesar de que Alba no logró coronarse como ganadora, se llevó su propia corona y con un plus de valor sentimental, pues se la había hecho su hijo.