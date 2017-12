Terelu y toda la verdad sobre su supuesto idilio con Bertín Osborne

Fue durante la intervención de las hijas de María Teresa Campos, Terelu y Carmen Borrego, en el programa ‘Mi casa es la tuya’, presentado por Bertín Osborne, donde saltó el rumor y con él todo tipo de especulaciones.

Terelu y Bertín Osborne llevaban mucho tiempo sin verse. Al reencontrarse, ambos actuaron con complicidad, haciendo alusiones difusas sobre su estrecha amistad hacía muchos años, cuando Bertín era soltero y vivía en su finca de Sevilla recibiendo las constantes visitas de amigas.

Ambos confesaron a María Teresa Campos y Carmen Borrego que lo habían pasado muy bien en esa época: “y vamos a dejarlo ahí…”, dijo Terelu, misteriosa. Su propia familia fue la primera en sospechar que entre Bertín Osborne y ella había existido algo más que una amistad.

Ahora, han sido los propios implicados, Bertín y Terelu, quienes han vuelto a aprovechar el formato del programa para aclarar este asunto de una vez por todas y terminar con las especulaciones.

En la última entrega de ‘Mi casa es la tuya’, Bertín recibió como invitados a parte de los actores de la película ‘Perfectos desconocidos’, el último film de Álex de la Iglesia. Sentados a la mesa, Pepón Nieto, Dafne Fernández, Juana Acosta y Ernesto Alterio, jugaron al juego protagonista de la trama de la película: dejar los móviles en el centro de la mesa y que todos vean o escuchen los mensajes o llamadas que se reciben.

Una de las llamadas que recibió Bertín Osborne fue la de Terelu. La hija de María Teresa Campos explicó que desde que habían hablado de su antigua amistad, los rumores de idilio entre ellos se habían disparado. Bertín no tardó en revelar la verdad sobre este asunto: “A mí no me importa, pero sí es cierto que no fue conmigo con quien tuviste algo, sino con un gran amigo mío que en aquel entonces vivía conmigo en mi finca de Sevilla”.

Terelu no tardó en darle la razón: “Eso es. Aunque yo nunca voy a decir el nombre de esta persona”.

Han sido numerosas las ocasiones en las que Bertín ha comentado que en aquella época de soltería, allá por finales de los años 90, principios del 2.000, compartió casa con el presentador Juan y Medio, por un lado, y con el torero Martín pareja-Obregón, por otro.

Sobre una relación entre Juan y Medio y Terelu Campos jamás se ha mencionado nada, pero entre el torero y la colaboradora de ‘Sálvame’, sí. Tras separarse esta de su primer marido, fueron numerosas las salidas que protagonizaron juntos. Su relación no duró mucho, apenas 4 meses, aunque fue una relación pasional e intensa que ayudó a Terelu a ahogar las penas y pasar página.

Por lo tanto, aunque ni Bertín ni Terelu hayan querido decir claramente el nombre de la persona que mantuvo una relación con la hija de María Teresa Campos, lo cierto es que han dado demasiadas y evidentes pistas. Todo hace pensar que la verdad sobre el idilio de Terelu con Bertín Osborne, no es otra que tal idilio no fue con él, sino con su amigo Martín Pareja-Obregón.