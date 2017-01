Terelu Campos ha hecho frente a las críticas de sus compañeros tras su paso junto a su hermana Carmen Borrego en ‘Sálvame Deluxe’. La colaboradora de ‘Sálvame’ ha dejado muy claro que… “si hubiera podido no habría ido ni muerta, pero estaba firmado desde antes de la emisión de ‘Las Campos’“.

Ha dejado muy claro Terelu Campos que su participación en este espacio no fue a consecuencia del revuelo formado por la emisión del programa sino que estaba firmado con bastante antelación, que ella no se esperaba que suscitara el programa tantos comentarios.

Respecto a la relación que mantiene con María Teresa Campos y sobre los comentarios que han surgido sobre la frecuencia con la que se ven, ha afirmado: “Si mi madre está sola es lógico que estés más pendiente, es lo natural. A Edmundo y a ella les gusta quedarse en casa. Mi madre ha tenido otros novios que les ha gustado salir más”.

A propósito de las severas críticas que ha recibido Terelu Campos por parte de sus compañeros, ha manifestado: “He escuchado cosas con las que no estoy de acuerdo, pero cada uno se expresa como quiere”.

Respecto a las frases que ha escuchado, ha destacado Terelu la siguiente de Kiko Matamoros: “Yo no fui a enterrar en cal viva a mi madre, como has dicho, pero tampoco digo que esta frase haya sido la que más me ha molestado”.

Kiko Matamoros ha manifestado que simplemente era una forma de hablar y la entrevista se ha seguido desarrollando en torno a los entresijos de un ‘docu-reality’ que está dando muchísimo que hablar.

Ha dejado también claro que ella no había visionado el capítulo de ‘Las Campos’ antes de la emisión y ha manifestado que “no me esperaba tanto revuelo“.

Terelu Campos ha hablado también de la respuesta airada que dio a su madre a propósito de ‘las porras’ en ‘Las Campos’: “Mi madre fue a picarme y entré como un toro de mihura”, ha dicho.

Sobre ese punto, Terelu, un tanto hastiada, ha dicho: “¿Tenéis algo para que me pueda flagelar? Es lo único que me queda“.

“Mi madre no me ha dicho que la haya faltado al respeto“, ha concluido.

El momento más emotivo de la entrevista ha sido cuando ha desvelado una etapa de su vida muy dura, en la que su madre fue crucial, y los sentimientos que tiene hacia ella: “Tengo muy buena relación con mi madre, no concibo mi vida con ella. Lo único que a mí me queda directo en mi vida son mi madre y mi hermana. No tengo abuelos. Llevo 35 años viviendo en Madrid, pero mi familia no está. No vive aquí. No las tengo en el día a día. Lo único que me duele de todo esto es que si he colaborado a dar una imagen que no es pido disculpas. Os lo puedo asegurar. He viajado con mi madre, he salido con ella, cuando tenía 18 años, tuve un momento muy complicado, me aparté de todo el mundo, no quería moverme de casa. La que me sacó de todo eso fue mi madre, me sacaba a tomar una copa… Mi relación con ella es maravillosa, con todas sus cosas. Por encima de todo es lo que quiero“.

“He sido una niña como todos los demás. Mi madre ha sido siempre súper-cariñosa”, ha añadido.

Un momento durísimo para la periodista y Teresa Campos fue la muerte del marido de la presentadora y padre de Carmen y Terelu: “El tema de la muerte de mi padre no ha sido un tabú en mi casa nunca y por eso lo hemos superado. Nosotras hemos intentado ayudar a pasar uno de los peores trances de nuestra vida y eso es lo que hemos hecho las unas con las otras. Me quedé huérfana con 18 y no fue una muerte casual. Fue un papelón. Ella tuvo que hacer de padre y de madre. Ha intentado que estuviéramos lo mejor posible. Ha sido una madre muy generosa”.

“Ella tuvo amigas a su alrededor que la ayudaron a superarlo, que la arroparon. Nosotras no nos poníamos mal para que mi madre no estuviera mal y viceversa. Eso es lo bueno que tiene el ser humano“.

“Hemos grabado muchos días distintos, entre semana, fines de semanas… Hay muchas cosas de las que no me acuerdo”, ha comentado Terelu Campos, quien se ha mostrado muy contundente en sus afirmaciones.

Terelu Campos ha comentado también la supuesta existencia de fotografías comprometedoras de Bigote Arrocet: “La información que manejo es la que manejo (…) Mi hermana y yo hablamos porque nos dijeron que había fotografías. Pedí que me las pasaran. En esas fotos no vi nada, vi a una señorita y a un señor, a otra señorita y a otro señor…“.

“A mí no me pidieron nada por las fotos, es más: si en mi mano hubiera estado poder hacerlo, igual lo hubiera hecho, quitarle un sufrimiento a mi madre, lo siento en el alma, pero no ha estado en mi mano. No he tenido la oportunidad ni tengo ningún poder“.

“Edmundo me dijo que Teresa se iba a reír de las fotos”, ha añadido Terelu, que habló con Bigote Arrocet una vez tuvo constancia de esta situación, “Estoy reproduciendo una conversación privada, aunque no debería hacerlo. Dicho esto, le dije que si las fotos salían el daño estaba hecho”.

Sea como fuere, Terelu Campos ha vuelto a dar la cara, un gesto valiente en un momento mediático de máxima expectación.