Terelu Campos desvela cómo prefiere físicamente a Edmundo Arrocet

“Lo acabo de ver. No lo pude ver. Sí sabía que el principio de la relación fue por whatsapp. Hubo un momento en el que Teresa dijo que ‘yo no soy mi nieta, no estoy aquí para tener una relación de mensajitos’“, ha dicho Terelu sobre la relación de su madre con Edmundo Arrocet, según lo que contó el humorista en el mencionando programa de televisión.

A propósito de cómo volvió de ‘Supervivientes’, la colaboradora de ‘Sálvame’ ha dicho: “Estamos intentando convencer a mi madre que se deje las canas. Aunque está bien con bigote, me gusta más con barba.“, ha dicho sobre el aspecto físico del novio de su madre.

“Estoy viendo a un tipo vulnerable, sentimental, afectivo”, ha dicho Kiko Matamoros, quien ha manifestado que le está conquistando, después de haber sido bastante crítico con él anteriormente, “Hay episodios de su vida que me gustaría hablarlos con él personalmente, que supongo que tendrán una explicación“.

“Estoy convencida de que hablará contigo un rato si se lo pides, irá encantado de la vida”, ha apostillado Terelu Campos.

Sobre sus habilidades profesionales ha dicho: “Es un gran imitador, no lo tengo que decir yo. Ha vivido de su trabajo, de la profesión que ha elegido”.

“Edmundo se ha convertido en un personaje con entidad propia, después de haber llegado a la vida de Teresa. Aplaudo que sea un ente independiente. A medida que le veo, veo que tiene un submundo emocional que le ha costado tiempo sacar“, ha añadido Mila Ximénez.

“Yo creo que él no se ha querido dar a conocer, se había hecho una coraza, que le perjudicaba más que le beneficiaba. La poca parte que conocía de él no correspondía con lo que veía, porque es un hombre muy sensible. No tengo un grandísimo conocimiento de Edmundo”, ha concluido Terelu.