Te sorprenderá la foto de Úrsula Corberó que ha revolucionado las redes

Esta es la foto de Úrsula Corberó que ha revolucionado las redes sociales. Aunque es una instantánea artística, hecha por el fotógrafo René Carlos, se pueden apreciar dos cuerpos sobre una cama con colcha de rayas. “Me espera un día movidito 🚀”, ha escrito la actriz junto a la imagen, en la que no etiqueta a quiénes pertenecen los cuerpos.

La foto cuenta ya con casi 27.000 likes, pero no se aprecia si los cuerpos que aparecen pertenecen a Úrsula y su pareja, Chino Darín. La imagen no ha pasado desapercibida por sus seguidores, que no han dudado en compartir públicamente qué les ha parecido esta instantánea.

No es la única foto con la que Úrsula ha revolucionado las redes sociales. Hace apenas unas semanas, la actriz se unía a la moda de los desnudos integrales de Instagram, una tendencia a la que ya se han unido otros famosos como Jorge Javier Vázquez. Eso sí, para evitar la censura, colocó un emoticono en uno de sus pechos: “Aquí, en tetis y flipándolo heavy con las vistazas del @w_barcelona ❤️ Robado de @chinodarin 👫”.

No hay foto que suba la actriz que no llame la atención. La actriz de ‘La casa de papel’ se atrevió con un vídeo que pronto despertó las críticas por lo que algunos consideran extrema delgadez. “Súper delgada”, “Está demasiado delgada, qué pena, con lo guapa que es y con lo que me gustaba en fisica y quimica!!”, han sido algunos de los comentarios.

¿Cuál será la siguiente foto que suba Úrsula Corberó que no pase desapercibida?